«Ждём на бордюре»: жители Актау пожаловались на неудобную остановку в 28 микрорайоне

Жители Актау, ежедневно пользующиеся междугородним автобусом по маршруту Актау – Акшукур, обратились с жалобой на состояние остановки в районе торгового центра «Аман» в 28 микрорайоне, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Мангистауской области

По их словам, ожидание транспорта в районе торгового центра «Аман», расположенного в 28 микрорайоне, превращается в настоящее испытание.

Мы здесь почти каждый день. Лавочек нет, навеса нет – в жару просто прячемся под стенами или сидим прямо на бордюре. Это же областной маршрут, много людей, дети, пожилые. Даже тем же водителям негде передохнуть. Хоть какие-то минимальные условия должны быть, - пожаловалась одна из пассажирок корреспонденту Lada.kz.

Редакция обратилась за разъяснениями в управление транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области. Заместитель руководителя ведомства Берик Изгалиев, ознакомившись с обращением, пообещал отреагировать.

По его информации, перевозчик, обслуживающий данный маршрут, получил предписание благоустроить остановочную площадку. В управлении отметили, что работа будет проведена в ближайшее время.

Редакция Lada.kz продолжит следить за развитием ситуации.