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20.05.2025, 14:13

Жители Актау пытались перекрыть дорогу из-за перебоев с электричеством

Общество 0 2 918 Наталья Вронская

Вечером 19 мая жители 20 микрорайона вышли на улицу с требованием восстановить стабильное электроснабжение. Возмущённые люди заявили, что регулярно остаются без света, а на их жалобы нет реакции. Чиновники разъяснили ситуацию, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Около 22:00 часов порядка 50 человек собрались у обочины дороги между 19А и 20 микрорайонами. Позже люди предприняли попытку перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

Уже не знаем, куда обращаться. Свет отключают чуть ли не каждый день, и на несколько часов. Холодильники текут, дети плачут, телефоны сели. Мы что, не люди?, - возмутилась одна из местных жительниц.

По словам жителей 20 микрорайона, перекрытие дороги для них стало крайней мерой в безвыходной ситуации.

Мы живём как в пещере. Ни света, ни нормальных условий. И никто не выходит к нам, не объясняет. Хоть бы объявление какое-нибудь повесили. Вот и пришлось выходить, - добавил пенсионер, проживающий в 20 микрорайоне.

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, в 12:00 часов 20 мая произошло аварийное отключение ячеек №№ 104, 116, 118 на главной понижающей подстанции ГПП «Прибрежная». В результате без электричества остались потребители в 18, 19, 19А, 20 и 33 микрорайонах.

Бригада ГКП «АУЭС» приступила к поискам причин аварии и уже к 13:00 часам электроснабжение было восстановлено во всех районах, кроме отдельных домов в 20 микрорайоне. Работы продолжились.

В 22:10 часов жители 20 микрорайона попытались перекрыть главную дорогу, однако силы полиции оперативно открыли проезд уже через 10 минут.

Позднее в «АУЭС» сообщили, что специалистами был обнаружен обрыв кабеля, ремонтная бригада приступила к устранению неполадок.

Власти города заверили, что специалисты продолжают работу до полного восстановления электроснабжения.

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