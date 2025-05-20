Медпоезд «Саламатты Қазақстан» прибудет в Мангистау

В четверг, 22 мая, в селе Турыш Бейнеуского района сделает первую остановку медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», предоставляющий бесплатную помощь жителям отдалённых населённых пунктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.
Маршрут проекта, охватывающего самые труднодоступные регионы страны, второй год подряд стартует с запада Казахстана. Как отмечают организаторы, приоритет получают сёла, где отсутствуют стационарные поликлиники.
«Поликлиника на колесах» задержится в Турыше на целый день. Сельчане смогут не только пройти обследование у 36 специалистов – от терапевтов до онкологов – но и получить юридические консультации. В составе медбригады работают также юристы и медиаторы, которые помогают жителям с трудовыми вопросами, подачей на пособия и разъяснением законодательства. Приём будет вестись с 09:00 до 18:00 часов.
Кроме приёма врачей, поезд оснащён оборудованием для проведения лабораторных и инструментальных исследований: УЗИ, ЭКГ, флюорографии, гастроскопии и других процедур, в том числе малых хирургических вмешательств.
Всего поезд сделает 123 остановки, обслужит свыше 90 тысяч человек. В прошлом году медпомощь получили более 104 тысяч казахстанцев, в том числе большое количество детей. С момента запуска проекта в 2010 году медики осмотрели более 763 тысяч человек, выполнив свыше 36 тысяч операций.
Инициатива реализуется при поддержке Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, фонда «Samruk-Kazyna Trust» и министерства здравоохранения РК.
Актуальное расписание маршрута можно найти на сайте medpoezd.kz.
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