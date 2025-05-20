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20.05.2025, 18:27

Медпоезд «Саламатты Қазақстан» прибудет в Мангистау

Общество 0 1 710 Наталья Вронская

В четверг, 22 мая, в селе Турыш Бейнеуского района сделает первую остановку медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», предоставляющий бесплатную помощь жителям отдалённых населённых пунктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Маршрут проекта, охватывающего самые труднодоступные регионы страны, второй год подряд стартует с запада Казахстана. Как отмечают организаторы, приоритет получают сёла, где отсутствуют стационарные поликлиники.

«Поликлиника на колесах» задержится в Турыше на целый день. Сельчане смогут не только пройти обследование у 36 специалистов – от терапевтов до онкологов – но и получить юридические консультации. В составе медбригады работают также юристы и медиаторы, которые помогают жителям с трудовыми вопросами, подачей на пособия и разъяснением законодательства. Приём будет вестись с 09:00 до 18:00 часов.

Кроме приёма врачей, поезд оснащён оборудованием для проведения лабораторных и инструментальных исследований: УЗИ, ЭКГ, флюорографии, гастроскопии и других процедур, в том числе малых хирургических вмешательств.

Всего поезд сделает 123 остановки, обслужит свыше 90 тысяч человек. В прошлом году медпомощь получили более 104 тысяч казахстанцев, в том числе большое количество детей. С момента запуска проекта в 2010 году медики осмотрели более 763 тысяч человек, выполнив свыше 36 тысяч операций.

Инициатива реализуется при поддержке Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, фонда «Samruk-Kazyna Trust» и министерства здравоохранения РК.

Актуальное расписание маршрута можно найти на сайте medpoezd.kz.

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