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20.05.2025, 21:12

Какие предметы нельзя проносить в колонии Мангистау

Общество 0 1 517 Наталья Вронская

В департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области предоставили список предметов, запрещенных к передаче осужденным, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Попытки доставки запрещённых предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов), строго запрещены и влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По данным регионального ДУИС, к числу запрещённых предметов относятся:

  • мобильные телефоны и SIM-карты;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • алкогольные напитки;
  • денежные средства и иные предметы, пронос или доставка которых на режимную территорию запрещены.

В случае выявления запуска дронов над охраняемой территорией информация незамедлительно передаётся в правоохранительные органы, а виновные лица привлекаются к ответственности. Попытка передачи запрещённых предметов – это правонарушение, а в ряде случаев и уголовно наказуемое деяние, - сообщили в ведомстве.

Так, за попытку передачи запрещённых предметов задержано 129 граждан. К административной ответственности по статье 481 КоАП РК привлечены 69 лиц, 32 дела находятся на рассмотрении суда. По статьям 296 и 297 УК РК к уголовной ответственности привлечены 19 лиц.

Как сообщили в департаменте, с начала 2025 года при попытке доставки запрещенных предметов осужденным изъято:

  • 229 мобильных телефонов;
  • 53,33 литра спиртных напитков;
  • 8,59 кг наркотических веществ;
  • 534 750 тенге денежных средств.

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