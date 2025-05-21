Какие предметы нельзя проносить в колонии Мангистау

В департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области предоставили список предметов, запрещенных к передаче осужденным, передает Lada.kz .

Фото: gov.kz

Попытки доставки запрещённых предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов), строго запрещены и влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



По данным регионального ДУИС, к числу запрещённых предметов относятся:

мобильные телефоны и SIM-карты;

наркотические и психотропные вещества;

алкогольные напитки;

денежные средства и иные предметы, пронос или доставка которых на режимную территорию запрещены.

В случае выявления запуска дронов над охраняемой территорией информация незамедлительно передаётся в правоохранительные органы, а виновные лица привлекаются к ответственности. Попытка передачи запрещённых предметов – это правонарушение, а в ряде случаев и уголовно наказуемое деяние, - сообщили в ведомстве.

Так, за попытку передачи запрещённых предметов задержано 129 граждан. К административной ответственности по статье 481 КоАП РК привлечены 69 лиц, 32 дела находятся на рассмотрении суда. По статьям 296 и 297 УК РК к уголовной ответственности привлечены 19 лиц.

Как сообщили в департаменте, с начала 2025 года при попытке доставки запрещенных предметов осужденным изъято: