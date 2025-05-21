Какие предметы нельзя проносить в колонии Мангистау

В департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области предоставили список предметов, запрещенных к передаче осужденным, передает Lada.kz.
Попытки доставки запрещённых предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов), строго запрещены и влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
По данным регионального ДУИС, к числу запрещённых предметов относятся:
В случае выявления запуска дронов над охраняемой территорией информация незамедлительно передаётся в правоохранительные органы, а виновные лица привлекаются к ответственности. Попытка передачи запрещённых предметов – это правонарушение, а в ряде случаев и уголовно наказуемое деяние, - сообщили в ведомстве.
Так, за попытку передачи запрещённых предметов задержано 129 граждан. К административной ответственности по статье 481 КоАП РК привлечены 69 лиц, 32 дела находятся на рассмотрении суда. По статьям 296 и 297 УК РК к уголовной ответственности привлечены 19 лиц.
Как сообщили в департаменте, с начала 2025 года при попытке доставки запрещенных предметов осужденным изъято:
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