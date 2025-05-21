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20.05.2025, 20:05

Здание бывшего детсада сносят в Актау: жители жалуются на небезопасные работы

Общество 0 4 496 Наталья Вронская

В 14 микрорайоне начались работы по сносу здания бывшего детского сада. Как сообщили жители, территория, на которой проходит демонтаж объекта, не огорожена, спецтехника передвигается вблизи жилых домов, а строительный мусор и грунт перемещаются прямо над проезжей частью и пешеходной зоной, сообщает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

С жалобой на вышеупомянутые работы жители 14 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz.

Сносят всё подряд, включая деревья. Никаких ограждений нет. Мы беспокоимся за безопасность детей и жильцов – ковш экскаватора буквально нависает над дорогой, - прокомментировал житель микрорайона.

По словам людей, участок находится между домами №12 и №15, и ранее в здании был детский сад. Сейчас местные жители опасаются, что стройка нового жилого комплекса может повлиять на экологию и комфорт внутри двора.

В Актауском городском акимате подтвердили, что земельный участок под сносимым объектом находится в частной собственности. По данным отдела архитектуры и градостроительства, разрешение на демонтаж выдано в установленном порядке.

Государственным учреждением выдано разрешение на снос объекта. Подрядной организации выдано предписание – обеспечить выполнение всех необходимых мер безопасности в ходе демонтажных работ, - уточнили в акимате.

Жильцы близлежащих домов надеются, что снос будет завершён без риска для здоровья и жизни горожан, и просят организовать временное ограждение и усиленный контроль за соблюдением норм безопасности.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
шаман
шаман
А толку переживать все равно построят так хоть безопасно строят
21.05.2025, 06:16
fox1167
fox1167
"Жильцы близлежащих домов просят организовать временное ограждение и усиленный контроль за соблюдением норм безопасности."-------Не об этом надо переживать! Скоро у них под носом начнётся строительство многоэтажки которая даст нагрузку на тепло-водоснабжение а также электричество! А они за временное ограждение переживают
20.05.2025, 16:12
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