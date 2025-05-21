Экс-директор ТОО «Кезби» осуждён на 10 лет за хищение и неуплату налогов

Бывший управляющий директор нефтесервисной компании ТОО «Кезби» Ержан Кезбаев приговорён к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в хищении вверенных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов, сообщает Lada.kz .

фото с сайта kezbi.su

Согласно материалам дела, в 2022-2023 годах Ержан Кезбаев, воспользовавшись служебным положением, присвоил часть средств, выделенных АО «Озенмунайгаз» на оплату труда рабочих, занятых в капитальном и подземном ремонте скважин. Из предусмотренных контрактами 70% от общей суммы средств на зарплаты он направил лишь около 51,5% в 2022 году и 57,7% – в 2023 году. Разница в 1,45 миллиарда тенге была растрачена на иные цели, включая спонсорскую помощь, премии, празднования и даже оплату задолженности за предыдущие годы.

Кроме того, Ержан Кезбаев сдал нулевые налоговые декларации, скрыв реальные доходы компании. Ущерб государству от неуплаченных налогов составил 1,57 миллиарда тенге. Таким образом, общая сумма причинённого ущерба по двум эпизодам превысила 3 миллиарда тенге.

Чтобы замаскировать свои действия, экс-управляющий директор поручал сотрудникам подписывать акты выполненных работ от имени своего отца, формального главы компании, который в тот период уже отошёл от дел по состоянию здоровья.

Сам подсудимый признал вину лишь частично. Он заявил, что действовал в сложной финансовой обстановке, когда предприятие находилось под давлением забастовок работников и отсутствия финансирования в 2023 году. Также он просил суд учесть, что на его иждивении шестеро детей, один из которых – инвалид детства, а старший сын погиб в январских событиях 2022 года и был посмертно награждён орденом.

Тем не менее суд счёл доказательства вины достаточными и назначил Ержану Кезбаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в нефтяной и газовой отрасли сроком на 10 лет.

В пользу АО «Озенмунайгаз» с осуждённого будет взыскано более 321 миллиона тенге, а в пользу департамента государственных доходов по Мангистауской области – более 1,5 миллиарда тенге.

Решение суда первой инстанции бывший управляющий директор пытался обжаловать, подав апелляционную жалобу. В ней он утверждал, что нарушений в его действиях не было, а средства расходовались в рамках хозяйственной деятельности. Однако судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда не приняла эти доводы – приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу. Ержан Кезбаев проведёт 10 лет в колонии и обязан возместить причинённый ущерб в полном объёме.

Напомним, ранее за своего руководителя заступались сотрудники и профсоюз предприятия.