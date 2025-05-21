Аким Актау потребовал за неделю устранить проблемы с электричеством

Глава города Абилкаир Байпаков поручил застройщикам и коммунальным службам в течение недели устранить все проблемы с отключениями электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба акимата города, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

В акимате города прошло совещание по вопросам электроснабжения под председательством акима Актау Абилкаира Байпакова. В заседании приняли участие прокурор города Актау Ерболат Абдиров, заместитель акима, руководители профильных отделов, а также представители коммунальных служб и строительных компаний.

Абилкаир Байпаков поручил представителям строительных компаний устранить проблемы с электроснабжением в жилых домах, построенных ими, где фиксируются регулярные отключения электроэнергии.

Когда люди перекрывают дорогу и устраивают протесты, ответственность за это возлагается на строительные компании. На указанных участках мы не видим ни одного действующего объекта. До полного завершения инженерных сетей вся ответственность лежит на вас. Строительным компаниям, имеющим проблемы, необходимо в течение недели оформить всю необходимую документацию и передать её в соответствующие коммунальные службы. Пора окончательно закрыть этот вопрос, — заявил аким города Абилкаир Байпаков.

В акимате отметили, что в последнее время в ряде микрорайонов Актау зафиксированы частые отключения электроэнергии. По данным акимата, причина подобных сбоев - неполное оформление документации строительными компаниями, возводившими жилые дома, в части подключения к инженерным сетям. Аким города поручил ответственным сторонам в недельный срок устранить все недочёты и наладить тесное взаимодействие с коммунальными службами.

Напомним, вечером 19 мая жители 20 микрорайона вышли на улицу с требованием восстановить стабильное электроснабжение. Возмущённые люди заявили, что регулярно остаются без света, а на их жалобы нет реакции.

Ранее из-за перебоев с электроснабжением 5 мая жители 19-го микрорайона пытались перекрыть проезжую часть и заблокировать движение транспорта.