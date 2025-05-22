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22.05.2025, 09:22

Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау

Общество 0 5 070 Лиана Рязанцева

Редакция Lada.kz выяснила, допускается ли приготовление пищи в казане на открытом огне во дворах жилых домов.

Фото grill-dv.ru
Фото grill-dv.ru

В связи с многочисленными обращениями горожан журналист Lada.kz обратился в департамент по чрезвычайным ситуациям региона с вопросом о законности приготовления пищи в казане на открытом огне во дворах многоквартирных домов.

В ДЧС заявили, что разведение костров во дворах многоквартирных жилых домов запрещено, за исключением специально отведённых и оборудованных для этого мест.

От автора: из этого следует, что традиционное приготовление еды в казанах во дворах по случаю траурных или праздничных мероприятий находится под запретом и может повлечь административное наказание в виде штрафа.

Напомним, в преддверии сезона пикников пресс-службы полиции и ДЧС региона ответили на вопросы корреспондента Lada.kz о том, где в черте города можно безопасно жарить шашлык или разводить костёр, не нарушая закон и не рискуя получить штраф.

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
Спецально оборудованное место,это -зона для приготовления пищи, такой как мясо на мангале, плов в казане где помимо стандартного набора сантехприборов в виде раковины и прочих удобств, как правило, рядом располагается зона барбекю, разделочный стол тз нержавеющей стали . Опачки, трататулиньки, я не стукач, но форму доклада знаю! Теперь как только в микрорайоне увижу костры с казанами звоню в 112 и 102
22.05.2025, 15:50
Apmaxa
Apmaxa
какие ещё отведённые места? что за бред?
22.05.2025, 11:42
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