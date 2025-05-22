Казан на костре возле дома: что нужно знать жителям Актау

Редакция Lada.kz выяснила, допускается ли приготовление пищи в казане на открытом огне во дворах жилых домов.

Фото grill-dv.ru

В связи с многочисленными обращениями горожан журналист Lada.kz обратился в департамент по чрезвычайным ситуациям региона с вопросом о законности приготовления пищи в казане на открытом огне во дворах многоквартирных домов.

В ДЧС заявили, что разведение костров во дворах многоквартирных жилых домов запрещено, за исключением специально отведённых и оборудованных для этого мест.

От автора: из этого следует, что традиционное приготовление еды в казанах во дворах по случаю траурных или праздничных мероприятий находится под запретом и может повлечь административное наказание в виде штрафа.

Напомним, в преддверии сезона пикников пресс-службы полиции и ДЧС региона ответили на вопросы корреспондента Lada.kz о том, где в черте города можно безопасно жарить шашлык или разводить костёр, не нарушая закон и не рискуя получить штраф.