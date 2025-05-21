Костры в черте города: где жители Актау могут пожарить шашлык и не получить штраф

В преддверии сезона пикников пресс-службы полиции и ДЧС региона ответили на вопросы корреспондента Lada.kz о том, где в черте города можно безопасно жарить шашлык или разводить костёр, не нарушая закон и не рискуя получить штраф.

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Редакция Lada.kz обратилась в департамент полицию региона и ДЧС области с просьбой разъяснить вопросы, особенно актуальные в сезон пикников. В частности, нас интересовало следующее:

В каких местах в пределах города разрешено разжигать открытый огонь и жарить шашлык?

Существуют ли ограничения на разведение костров в степной зоне и природных уголках, таких как Айракты, Ыбыксай и других подобных местах? А также в парках и скверах?

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил пожарной безопасности?

Можно ли разводить огонь во дворах частных домов?

В пресс-службе полиции региона сообщили, что жителям Актау запрещено жарить шашлык и разводить костры как в черте города, так и за его пределами, за исключением специально отведённых для этого мест.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям дали более развернутые ответы, подробно разъяснив, в каких случаях допускается разведение открытого огня, какие ограничения действуют в природных зонах и на территории города, а также, какие меры ответственности предусмотрены за нарушение правил пожарной безопасности.

Разведение костров допускается только в специально отведённых местах. В некоторых городах оборудованы специально предназначенные для этого площадки, оснащённые мангалами, беседками и навесами. В таких местах можно использовать свой мангал, угли и продукты, но важно соблюдать правила пожарной безопасности. Такие места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, - рассказали в ведомстве.

По информации ДЧС, жарить шашлык можно на территории частного дома, но при соблюдении следующих условий:

мангал должен быть установлен на расстоянии не менее 10 метров от жилых зданий и хозяйственных построек;

обязательно наличие огнетушителя (объёмом не менее 2 кг) или ёмкости с водой объёмом не менее 10 литров;

мангал не должен располагаться на сухой траве, под деревьями или навесами, выполненными из горючих материалов.

С учётом растущей популярности экоэкскурсий в регионе всё больше гостей и жителей Мангистауской области направляются в такие знаковые природные места, как урочище Бозжыра, Долина замков Айракты, Сор Тузбаир, узорные скалы Ыбыксай, Каньон Капамсай и другие. Как правило, во время таких поездок отдыхающие часто разводят костры и готовят еду на открытом огне.

На вопрос о том, существуют ли ограничения на разведение костров в степных зонах и на природных территориях, в ДЧС региона ответили следующее:

Запрещено разведение костров в степных зонах, особенно в условиях жаркой и сухой погоды, из-за повышенного риска степных пожаров. Это особенно актуально для таких природных территорий, как Айракты и Ыбыксай. В некоторых случаях можно разводить костры только в специально отведённых местах, оборудованных для этого. Важно соблюдать дистанцию от степных массивов, водоёмов и строений, - заявили в ведомстве.

Также спасатели рекомендуют обязательно обращать внимание на погодные условия.

В жаркое и ветреное время года существует повышенная угроза распространения огня. В таких условиях разведение костров в природных зонах запрещается. Это правило часто вводится в период так называемой пожарной опасности, когда уровень пожароопасности резко возрастает, - говорят спасатели.

Что касается разведения костров в парках и скверах, огнеборцы заявляют: это категорически запрещено.

Такие территории предназначены для спокойного и безопасного отдыха, и использование открытого огня на их территории представляет угрозу как для окружающей природы, так и для посетителей. Использование мангалов в этих местах может быть разрешено, но при соблюдении строгих норм безопасности. В некоторых случаях для организации костра в парке или сквере необходимо получить разрешение от местных властей или управляющих организаций, которые контролируют эти территории, - отметили спасатели.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности

В ДЧС региона подчеркнули, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 410 и 336 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Статья 410. Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами

Нарушение или невыполнение в организациях, зданиях, сооружениях, строениях, жилых домах, общественных местах, сельскохозяйственных угодьях, на технологических установках, оборудовании, агрегатах и ином имуществе требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением требований, установленных техническими регламентами, – влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти (19 660 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации штраф в размере пятнадцати (58 980 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти (196 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей (589 800 тенге).

Статья 336. Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов

Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов – влечет штраф на физических лиц в размере двадцати (78 640 тенге), на должностных лиц – в размере пятидесяти (196 600 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот (786 400 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот (1 179 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей (1 966 000 тенге).

Как разводить костёр и готовить шашлык во дворе частного дома, не нарушая закон и не получив штраф? ДЧС региона даёт следующие рекомендации:

При благоприятных условиях погоды допускается разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем. Использование мангалов (барбекю, гриля) допускается на расстоянии не менее 10 м от зданий и сооружений, также необходимо оборудовать место одним огнетушителем или емкостью с водой не менее 10 литров. Запрещается установка мангала (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.

От автора: исходя из вышеизложенного, жителям Актау удастся пожарить шашлык только на территории баз отдыха, где имеются специально оборудованные мангальные зоны. В остальных случаях — будь то набережная, парк, сквер, природная зона или двор многоэтажки — разведение открытого огня может привести к штрафу.

Напоминаем, номер экстренной службы 112.