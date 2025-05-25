Жители Актау рассказали о своих воспоминаниях о школе

Отгремели в городе Последние звонки, однако воспоминания о школе останутся в сердцах навсегда. Lada.kz попросила жителей Актау рассказать о самых ярких из них.

Фото: коллаж Lada.kz

В этом году празднование Последнего звонка было перенесено с 25 на 23 мая. Несмотря на изменение даты, в уже привычный день корреспондент Lada.kz пообщался с жителями Актау и попросил их поделиться самыми яркими воспоминаниями о школьных годах.

Горожане вспоминали учителей, рассказывали добрые, а порой и забавные истории из школьной жизни.

Подробнее — в видеоопросе.

А какими воспоминаниями о школе можете поделиться вы? Пишите в комментариях!

Напомним, ранее Lada.kz делилась фотоисторией с Последнего звонка. Подробнее по ссылке.