Индийская танцовщица исполнила танец в окрестностях солончака Тузбайыр

Танцовщица из Индии Nivetha Shree опубликовала в своём Instagram видео, на котором исполняет танец в окрестностях солончака Тузбайыр, передает Lada.kz .

Кадр видео

Индийская танцовщица Nivetha Shree опубликовала в социальных сетях атмосферное видео, на котором исполняет танец на солончаке Тузбайыр. После дождя солончак превратился в зеркальное озеро, создавая завораживающий фон для выступления.

Танец восхитил пользователей социальной сети.

Путешествие словно в сказочный мир. Лишь пережив этот момент, можно по-настоящему понять, как движение и энергия сливаются воедино в таких уникальных местах, - написала под видео девушка.

Ранее, тревел-блогер из России под ником thatslizi поделилась в своем Instagram атмосферным видео ночного Тузбайыра. Путешественники включили ночник-проектор, который преобразил скалы рисунками, украсили палатку разноцветными гирляндами, а затем исполнили танец под звездным небом.

Напомним, казахстанский видеограф Адай Мырзатай опубликовал в своем Instagram видео солончака Тузбайыр после дождя.

Оператор джип-туров по Мангистауской области заявил, что солончак Тузбаир стал местностью для испытания внедорожников.