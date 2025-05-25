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25.05.2025, 16:58

Индийская танцовщица исполнила танец в окрестностях солончака Тузбайыр

Общество 0 2 375 Лиана Рязанцева

Танцовщица из Индии Nivetha Shree опубликовала в своём Instagram видео, на котором исполняет танец в окрестностях солончака Тузбайыр, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Индийская танцовщица Nivetha Shree опубликовала в социальных сетях атмосферное видео, на котором исполняет танец на солончаке Тузбайыр. После дождя солончак превратился в зеркальное озеро, создавая завораживающий фон для выступления.

Танец восхитил пользователей социальной сети.

Путешествие словно в сказочный мир. Лишь пережив этот момент, можно по-настоящему понять, как движение и энергия сливаются воедино в таких уникальных местах, - написала под видео девушка.

Ранее, тревел-блогер из России под ником thatslizi поделилась в своем Instagram атмосферным видео ночного Тузбайыра. Путешественники включили ночник-проектор, который преобразил скалы рисунками, украсили палатку разноцветными гирляндами, а затем исполнили танец под звездным небом.

Напомним, казахстанский видеограф Адай Мырзатай опубликовал в своем Instagram видео солончака Тузбайыр после дождя. 

Оператор джип-туров по Мангистауской области заявил, что солончак Тузбаир стал местностью для испытания внедорожников.

 

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