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26.05.2025, 19:47

В Актау пройдёт акция «Врачи с заботой о детях»

Общество 0 1 103 Наталья Вронская

В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице пройдёт День открытых дверей в рамках республиканского челленджа «Врачи с заботой о детях», приуроченный ко Дню защиты детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото с сайта mangystaumedia.kz
фото с сайта mangystaumedia.kz

Профилактические осмотры, консультации специалистов и ответы на важные вопросы, касающиеся здоровья малышей, всё это ожидает маленьких пациентов и их родителей 29 и 30 мая с 14:00 до 17:00. Приём будут вести специалисты консультативно-диагностического отделения по хирургическому и соматическому профилям.

А 1 июня медицинский персонал учреждения подарит детям не только заботу, но и хорошее настроение. Врачи организуют праздничную концертную программу. Кроме того, при поддержке благотворительного фонда детям, находящимся на лечении, вручат подарки.

"Наше мероприятие направлено на укрепление здоровья маленьких пациентов. Профилактика и своевременное внимание к симптомам — залог здорового будущего. Каждый ребёнок, попавший в стены нашей больницы, должен чувствовать заботу", — рассказала врач-нефролог Айна Акбалина.

Директор учреждения Гульжан Ермекбаева подчеркнула, что забота о здоровье детей — приоритет для всего коллектива:

«Ребёнок — это свет и радость в каждой семье. Мы желаем всем детям крепкого здоровья и скорейшего выздоровления».

По данным больницы, только за последние четыре месяца в приёмное отделение с различными травмами обратились около 24 тысяч детей. Всего с начала года лечение здесь получили 5189 маленьких пациентов.

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