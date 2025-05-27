Красиво жить не запретишь – выпускной из детского сада в Актау поразил соцсети

В Актау прошёл выпускной вечер для воспитанников частного детского сада, отличившийся особенно торжественной атмосферой, передает Lada.kz .

Фото: скриншоты из видео

В социальных сетях опубликовали видео, на котором видно, как шестилетних детей привозят к ресторану на белом лимузине марки Hummer. Причина торжества – выпускной в детском саду.

Мальчики и девочки одеты в костюмы и вечерние платья, для каждого из них были подготовлены индивидуальные подарочные наборы. Пригласили музыкантов для исполнения живой музыки. В развлекательную часть вошли танцы, спецэффекты с использованием дым-машины.

Завершился вечер вручением выпускных мантий, после чего состоялось яркое файер-шоу – трогательное прощание с детским садом.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря. Одни посчитали, что такой выпускной для детского сада превосходит все пределы расточительства, другие – что нет ничего предосудительного, что родители решили порадовать чад.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что на кадрах запечатлен выпускной частного детского сада «Alem Kids», открывшегося в 2024 году.