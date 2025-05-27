В Актау строят 16 дополнительных карманов для автобусов

Фото: Актауский городской акимат

Ведётся укладка асфальтового покрытия «карманов» на территории четырёх автобусных остановок, рассказали в Актауском городском акимате. Работы выполняются поэтапно в соответствии с утверждённым планом. Всего будет благоустроено 16 «кармашков».

Новые дороги будут благоустроены и приведены в соответствие с современными требованиями, - сообщил Азамат Койчибаев, специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В акимате предоставили информацию о локации проводимых работ:

Напомним, ранее жители Актау пожаловались, что водители паркуют личный авторанспорт на месте остановки автобусов.