В Актау строят 16 дополнительных карманов для автобусов

Места остановки общественного транспорта возводят для повышения безопасности дорожного движения, передает Lada.kz.
Ведётся укладка асфальтового покрытия «карманов» на территории четырёх автобусных остановок, рассказали в Актауском городском акимате. Работы выполняются поэтапно в соответствии с утверждённым планом. Всего будет благоустроено 16 «кармашков».
Новые дороги будут благоустроены и приведены в соответствие с современными требованиями, - сообщил Азамат Койчибаев, специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
В акимате предоставили информацию о локации проводимых работ:
Напомним, ранее жители Актау пожаловались, что водители паркуют личный авторанспорт на месте остановки автобусов.
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