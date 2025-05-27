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27.05.2025, 16:42

Продолжают гулять и кататься – полиция ловит несовершеннолетних нарушителей в Актау

Общество 0 1 279 Ольга Максимова

В ходе рейдов полицейские за неделю выявили почти полсотни подростков, которые в неположенное время находились на улице или в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта fubiz.netа
Иллюстративное фото с сайта fubiz.netа

Инспекторы управления по делам несовершеннолетних за прошедшую неделю выявили 44 подростка, которые после 23:00 часов находились вне своих домов и жилых помещений, и после 22:00 часов пребывали в развлекательных заведениях без сопровождения законного представителя. Родителей привлекли к ответственности (ст. 442 КоАП РК), а одного подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН).

Несовершеннолетние также продолжают вопреки закону садиться за руль автомобилей и создавать помехи другим участникам движения. Полицейские выявили пять таких случаев. Законные представители были оштрафованы по статьям 612 и 615 КоАП РК.

За ненадлежащее воспитание детей, допущение совершения правонарушений несовершеннолетними детьми, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к ответственности по статьям 127 и 435 КоАП РК привлекли 29 лиц, - сообщили в управлении полиции Актау.

Напомним, ранее в 26 микрорайоне несовершеннолетний попытался скрыться от полиции на Toyota Land Cruiser Prado.

Для справки  

Статья 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) предусматривает следующую ответственность:

  • за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им, вне зависимости от возраста (кроме учебной езды) ждет штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге);
  • если родитель (или иное лицо) передает управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению), то это влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге).

Статья 615 КоАП РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) влечет штраф в размере 2 МРП (7 864 тенге). 

Статья 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) предусматривает штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Статья 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (27 524 тенге).

Статья 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей) предусматривает штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 796 тенге). 

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