В Актау просят помочь 14-летней девочке с опухолью мозга

Жительнице Актау, 14-летней Адие Буранкуловой, срочно требуется помощь. У девочки – глиома высокой степени злокачественности, опухоль головного мозга. За её плечами уже несколько сложных операций и курсы химиотерапии, однако болезнь вновь дала о себе знать, сообщает Lada.kz .

Фото прислано родителями Адии Буранкуловой

Родные не теряют надежды и ищут возможности отправить ребёнка на лечение за границу. Для этого требуется собрать крупную сумму – 30 тысяч евро. Сейчас каждая минута и каждый отклик могут спасти жизнь подростку.

Мама девочки, Надежда, просит помощи у всех неравнодушных: +7 (701) 136-26-60 (телефон для связи).

Даже 500 тенге приближают Адию к выздоровлению. Сейчас каждая минута и каждый репост на вес золота, - говорит Надежда.

Любая поддержка, информационная или моральная, может сыграть решающую роль в этой борьбе.