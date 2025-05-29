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28.05.2025, 20:08

В Актау просят помочь 14-летней девочке с опухолью мозга

Общество 0 1 878 Наталья Вронская

Жительнице Актау, 14-летней Адие Буранкуловой, срочно требуется помощь. У девочки – глиома высокой степени злокачественности, опухоль головного мозга. За её плечами уже несколько сложных операций и курсы химиотерапии, однако болезнь вновь дала о себе знать, сообщает Lada.kz.

Фото прислано родителями Адии Буранкуловой
Фото прислано родителями Адии Буранкуловой

Родные не теряют надежды и ищут возможности отправить ребёнка на лечение за границу. Для этого требуется собрать крупную сумму – 30 тысяч евро. Сейчас каждая минута и каждый отклик могут спасти жизнь подростку.

Мама девочки, Надежда, просит помощи у всех неравнодушных: +7 (701) 136-26-60 (телефон для связи).

Даже 500 тенге приближают Адию к выздоровлению. Сейчас каждая минута и каждый репост на вес золота, - говорит Надежда.

Любая поддержка, информационная или моральная, может сыграть решающую роль в этой борьбе.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А где же деньги от природных ресурсов, согласно Конституции всё принадлежит народу. Вроде всё за доллары заграницу продаётся.
29.05.2025, 09:14
Sportikus
Sportikus
А куда помощь можно отправить то?
29.05.2025, 08:09
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