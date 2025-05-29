В Мангистау стартовали выпускные экзамены для учащихся 9-х классов

Сегодня, 29 мая, в области более 15 тысяч девятиклассников приступили к сдаче государственных экзаменов. Об этом сообщает управление образования Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Государственные экзамены во всех школах региона стартовали сегодня, 29 мая, и будут проходить до 10 июня. Учащимся предстоит сдать четыре обязательных письменных экзамена.

По данным ведомства, сегодня учащиеся 9-х классов сдают письменный экзамен по математике (алгебре).

В понедельник, 2 июня, для школ с казахским или русским языком обучения пройдет экзамен по языку обучения (родному языку) в форме написания эссе. Для учащихся школ с углубленным изучением гуманитарных предметов в этот день предусмотрена письменная работа: эссе, статья или беседа.

В четверг, 5 июня, состоится письменный экзамен по предмету по выбору. Среди доступных предметов: физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский) и информатика.

Во вторник, 10 июня, учащиеся классов с казахским языком обучения сдают письменные экзамены по русскому языку и литературе, а учащиеся классов с русским языком обучения - по казахскому языку и литературе.

В управлении образования региона напомнили, что государственные экзамены для учащихся 11-х классов будут проходить с 30 мая по 16 июня 2025 года. Выпускникам предстоит сдать пять экзаменов, включая один устный.

Напомним, 23 мая последний звонок прозвенел для выпускников 9-х и 11-х классов. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская передала атмосферу праздника в ярких и эмоциональных кадрах.