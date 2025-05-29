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29.05.2025, 15:12

Кожно-венерологический диспансер в Актау временно сменил адрес

Общество 0 1 150 Лиана Рязанцева

Областной кожно-венерологический диспансер временно изменил адрес в связи с проведением ремонтных работ в основном здании, передаёт Lada.kz.

фото с сайта el.kz
фото с сайта el.kz

По данным медицинского учреждения, со 2 июня 2025 года в связи с капитальным ремонтом основного здания в 3 микрорайоне областной кожно-венерологический диспансер временно переехал в корпус инфекционной больницы в здании №31 в 1А микрорайоне.

Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям и взрослым будет осуществляться по адресу: 1А микрорайон, здание инфекционной больницы. Амбулаторно-поликлиническая помощь предоставляется в блоке С, стационарная и стационарзамещающая — в блоке F. По всем вопросам можно обращаться по телефону регистратуры: 8 775 423 93 62. Приносим извинения за временные неудобства, — пояснили в диспансере.

В медицинском учреждении уточнили, что ремонт в основном здании будет проводиться в течение пяти-шести месяцев.

Напомним, на ремонт кожвендиспансера в Актау выделили деньги. На запланированный капитальный ремонт, сообщила исполняющая обязанности директора медучреждения Татьяна Лаврова, акиматом утверждена сумма в 636 миллионов тенге.

Ранее граждане ужаснулись состоянием помещений кожвендиспансера - на стенах у врачебных кабинетов осыпается краска со шпатлевкой.

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