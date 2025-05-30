Финалистка конкурса красоты «Алтын Ханым» назвала главную проблему Актау

Фото Елизаветы Ким

Финал конкурса красоты «Алтын Ханым» состоялся 27 мая в Алматы, в нём приняла участие жительница Актау Елизавета Ким. Однако вирусную популярность в интернете видео с её выступлением, где она затронула проблему дефицита воды в Актау, получило лишь сегодня, 29 мая.

На кадрах видео Елизавета Ким, отвечая на вопрос о том, чего не хватает Актау для того, чтобы стать туристическим центром, назвала основную проблему — дефицит воды.

Елизавета Ким в беседе с корреспондентом Lada.kz объяснила, почему дала именно такой ответ на вопрос о туристическом потенциале Актау.

Я очень благодарна этому конкурсу. Это была невероятная возможность побывать на сцене Дворца Республики, получить колоссальный опыт, стать частью такого масштабного проекта. И, знаете, я подумала: это ведь ещё и шанс озвучить проблему нашего города. Хотя я совсем не ожидала, что мне выпадет именно такой вопрос, нам заранее не говорили, какие вопросы будут, сказали только, что всё будет касаться лично нас, это часть интеллектуального конкурса в финале. И вот мне попался вопрос о туристическом потенциале Актау. Я подумала: а вдруг, если я скажу о проблеме с водой, на неё обратят внимание. Может, это и есть тот самый шанс, маленькое зёрнышко, из которого начнётся решение этого вопроса, - рассказала Елизавета.

Елизавета Ким не стала обладательницей короны конкурса, однако поблагодарила организаторов за тёплый приём, поддержку и уникальную возможность стать частью такого значимого события.

Конкурс был очень крутым и хорошо организованным, с продуманными постановками и сильной командой. Я получила ценный опыт работы на сцене и была впечатлена программой. Однако система голосования больше зависела от возможностей привлечения поддержки в интернете и соцсетях, чем от таланта участниц. Это немного обесценило мой личный вклад, хотя конкурс в целом честный и интересный. Я искренне уважаю каждую участницу и её вклад. Но, как человек сцены, я чувствую, что финальный выбор не отразил глубинной сути проекта. Это не про обиду. Это про боль за искусство, за сцену, за настоящую женскую силу, которую я и многие другие старались донести, - подчеркнула Елизавета.

Ранее Елизавета Ким рассказала о пути к себе, женской силе, материнстве и поддержке, которая способна творить чудеса, в фотоистории Lada.kz.