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29.05.2025, 20:15

Финалистка конкурса красоты «Алтын Ханым» назвала главную проблему Актау

Общество 0 3 599 Лиана Рязанцева

Многодетная мать, 43-летняя Елизавета Ким, воспитывающая пятерых детей, в финале конкурса красоты «Алтын Ханым» назвала главную проблему Актау, которая мешает ему стать полноценным туристическим центром, передает Lada.kz.

Фото Елизаветы Ким
Фото Елизаветы Ким

Финал конкурса красоты «Алтын Ханым» состоялся 27 мая в Алматы, в нём приняла участие жительница Актау Елизавета Ким. Однако вирусную популярность в интернете видео с её выступлением, где она затронула проблему дефицита воды в Актау, получило лишь сегодня, 29 мая.

На кадрах видео Елизавета Ким, отвечая на вопрос о том, чего не хватает Актау для того, чтобы стать туристическим центром, назвала основную проблему — дефицит воды.

Елизавета Ким в беседе с корреспондентом Lada.kz объяснила, почему дала именно такой ответ на вопрос о туристическом потенциале Актау.

Я очень благодарна этому конкурсу. Это была невероятная возможность  побывать на сцене Дворца Республики, получить колоссальный опыт, стать частью такого масштабного проекта. И, знаете, я подумала: это ведь ещё и шанс озвучить проблему нашего города. Хотя я совсем не ожидала, что мне выпадет именно такой вопрос, нам заранее не говорили, какие вопросы будут, сказали только, что всё будет касаться лично нас, это часть интеллектуального конкурса в финале. И вот мне попался вопрос о туристическом потенциале Актау. Я подумала: а вдруг, если я скажу о проблеме с водой, на неё обратят внимание. Может, это и есть тот самый шанс, маленькое зёрнышко, из которого начнётся решение этого вопроса, - рассказала Елизавета.

Елизавета Ким не стала обладательницей короны конкурса, однако поблагодарила организаторов за тёплый приём, поддержку и уникальную возможность стать частью такого значимого события.

Конкурс был очень крутым и хорошо организованным, с продуманными постановками и сильной командой. Я получила ценный опыт работы на сцене и была впечатлена программой. Однако система голосования больше зависела от возможностей привлечения поддержки в интернете и соцсетях, чем от таланта участниц. Это немного обесценило мой личный вклад, хотя конкурс в целом честный и интересный. Я искренне уважаю каждую участницу и её вклад. Но, как человек сцены, я чувствую, что финальный выбор не отразил глубинной сути проекта. Это не про обиду. Это про боль за искусство, за сцену, за настоящую женскую силу, которую я и многие другие старались донести, - подчеркнула Елизавета.

Ранее Елизавета Ким рассказала о пути к себе, женской силе, материнстве и поддержке, которая способна творить чудеса, в фотоистории Lada.kz.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Один мудрый человек сказал - у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество
30.05.2025, 03:07
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