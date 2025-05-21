Общественные работы в Актау: шанс на исправление и вклад в родной город

Наказание в виде общественных работ стало для кого-то возможностью не только исправить ошибки, но и внести реальный вклад в благоустройство города. Будни тех, кто исправляется на глазах у всех, в фотоистории Lada.kz .

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В Казахстане наказание в виде общественных работ применяется по решению суда и регулируется как уголовным, так и административным кодексами. По данным службы пробации, в Мангистауской области за 4,5 месяца 2025 года обязательный труд получил 191 человек. За аналогичный период прошлого года – 172 человека.

Рост количества таких людей в регионе связан с тем, что к общественным работам все чаще привлекают семейных дебоширов.

Согласно статистике, 97 человек уже полностью отработали назначенные часы, а 94 продолжают трудиться. Самое суровое наказание в этом году – 300 часов – получил 45-летний мужчина, задержанный с наркотиками. Однако он систематически нарушает график и теперь может понести новое наказание.

Общественные работы проводятся с понедельника по пятницу, по 4 часа в день, в утренние часы.

В Актау осужденные трудятся дворниками в ТОО «Актау-Курылыс» или помогают озеленителям в ТОО «Green City Aktau». Рабочая форма – по желанию, инвентарь предоставляется.

Контроль за выполнением работ осуществляют сотрудники компаний.

Мобильными телефонами разрешено пользоваться в пределах разумного. За прогулы предусмотрены санкции: за каждые 4 часа пропуска – сутки ареста.

Корреспондент Lada.kz совместно с инспектором службы пробации Бекжаном Кулахметовым посетил сквер имени Тараса Шевченко в Актау, где проходят общественные работы. Здесь трудятся осужденные, выполняя наказания по приговору суда. Кто-то убирает скошенные сорняки, кто-то окапывает деревья. Удалось пообщаться с несколькими приговоренными к такому наказанию и узнать их истории.

Первый герой материала – Вадим (имя изменено – прим. авт.). Мужчина привлек внимание патруля Национальной гвардии РК: у него были покрасневшие глаза, что вызвало подозрения. После прибытия участкового и прохождения медосвидетельствования выяснилось, что Вадим употребил марихуану. В результате судом ему назначено 80 часов общественных работ.

Сегодня мужчина окапывает деревья в сквере. Он признает, что ситуация неприятная, но старается увидеть пользу в случившемся.

Мне приятно делать что-то хорошее для города. Единственное неудобство – приходится совмещать с основной работой, не всегда получается уложиться по времени, - рассказывает он.

Второй мужчина, пожелавший остаться инкогнито, признался, что считает себя несправедливо обвиненным. Его осудили за кражу, однако он категорически отрицает свою вину. Сейчас он отрабатывает назначенные 100 часов, убирая сквер от скошенной травы и мусора.

Я смирился с решением суда. Если уже назначено, значит надо пройти этот путь честно. Это мой выбор – не сдаваться и делать все на совесть, - говорит он.

Третьим оказался местный житель, у которого, по его словам, в машине нашли пакет с марихуаной. Он уверяет, что не имеет к находке никакого отношения. Более того, медицинская экспертиза не выявила следов употребления. Несмотря на это, суд назначил ему 80 часов общественных работ.

Он приезжает в сквер на своем автомобиле, убирает территорию, после чего со своей женой и маленькой дочерью отправляется на прогулку.

Я не считаю себя виновным, но я не могу себе позволить подвести руководство или семью. Я должен выполнить работу добросовестно, с чистой совестью. Тем более, благоустройство – полезное дело, - делится мужчина.