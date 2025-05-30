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30.05.2025, 14:31

Антикор Мангистау объяснил, почему подал иск против блогера Сарсенбаева

Общество 0 5 044 Наталья Вронская

Иск против блогера Азамата Сарсенбаева разъяснили представители антикоррупционной службы Мангистауской области с официальной страницы Instagram. Ответ появился в комментариях к последнему посту общественника, в котором он сообщает о своем задержании. Пользователи массово ставили отметку страниц областной антикоррупционной службы, также пытались привлечь внимание головного офиса Департамента, акимата и даже Президента, сообщает Lada.kz.

архив Lada.kz
архив Lada.kz

В своем комментарии представители областной антикоррупционной службы сообщают, что ответчик не смог в суде объяснить обвинения в «крышевании», которое выдвинул в адрес их ведомства.  

«Хотелось бы высказаться по поводу привлечения Азамата Сарсенбаева к административной ответственности по ст.73-3 КоАП за клевету в отношении антикоррупционной службы. Указанный гражданин, который позиционирует себя как блогер и представитель масс-медиа, в своем посте уверенно заявил о «крышевании» одного из объектов общественного питания со стороны антикоррупционной службы. При этом никаких доводов им не было приведено ни в самой публикации, ни в ходе рассмотрения дела в суде. В соответствии со статьей 17 Закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе РК», блогеры, как и другие граждане, обязаны проверять достоверность размещаемого контента. Соответственно, публичная деятельность указанного лица, обязывает его не распространять информацию, не соответствующую действительности, а также соблюдать права и законные интересы других лиц.
Считаем неуместным его высказывание о посягательстве на свободу слова в Казахстане и невозможности выражать свое критическое мнение в отношении государственных органов.
На сегодняшний день создана правовая база которая позволяет свободно выражать свое мнение. Данные взаимоотношения достаточно четко регламентируются законодательством, и любые действия, которые направлены на распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, а также подрывающих репутацию любого лица, будь то гражданин или государственный орган, преследуются по закону. Решение о привлечении к ответственности принято судом на основании протокола об административном правонарушении, составленном департаментом полиции по Мангистауской области. Стоит отметить, что в ходе судебного разбирательства, как и каждому гражданину, Сарсенбаеву была предоставлена возможность привести доказательства, подтверждающие достоверность своих утверждений, чего сделано не было. Таким образом судом установлено, что сведения, указанные Сарсенбаевым в публикации, являются недостоверными», - объяснили представители власти.

Адвокат сообщил корреспонденту Lada.kz, что блогер в настоящее время находится под арестом. Аппеляция еще не рассмотрена, но юрист надеется, что вышестоящая инстанция все же примет во внимание тот факт, что по Закону выступать истцом по статье ст.73-3 КоАП о клевете может только физическое лицо. Его подзащитный в своей публикации не называл конкретных фамилий и имен.

Напомним, блогера из Актау Азамата Сарсенбаева осудили на 20 суток ареста за цитирование видео в Instagram.

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