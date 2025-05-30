В Актау приступили к очистке береговой линии от ила

Береговую линию Актау начали очищать от ила и водорослей. Работы осуществляются подрядной компанией согласно графику, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Берег Актау. Фото: Lada.kz

Планируется очистить порядка 30 километров береговой линии - от микрорайона «Самал» до лагеря «Акку» в районе Тёплого пляжа. Берег очищается от водорослей, ила, камней и крупного мусора. В работах задействованы около 20 рабочих и 5 единиц специализированной техники.



«В настоящее время работы по очистке проводятся на побережье в районе населённого массива «Акжелкен». В дальнейшем, согласно утверждённому плану, планируется поэтапная очистка набережной», - рассказал Асет Баспаев, главный специалист отдела ЖКХ города Актау.



Напомним, официально разрешенные участки для купания находятся в плачевном состоянии. Власти на чистку берега от ила, водорослей, камней и металлических отходов из городского бюджета выделили 51 636 517 тенге. Победителем конкурса стало ТОО «ЗаманКазСертвис», которое предложило проделать перечисленные в технической спецификации работы за 45 988 500 тенге.