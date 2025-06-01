Ждем травм? Власти не спешат убирать опасные штыри с набережной Актау

Фото жителей 14 микрорайона

Семейная пара обратилась в Lada.kz с жалобой на не единожды испорченную обувь. Причина – незаметные с виду металлические штыри на набережной, которые проткнули подошвы. По словам жителей Актау, такие «ловушки» могут обернуться травмами для людей.

Ранее в Актауском городском акимате обещали устранить опасные элементы за один рабочий день, но большая часть штырей по-прежнему не демонтирована.

В ответ на жалобы в администрации заявили, что подрядной организации снова дали поручение провести демонтаж, пообещав, что на этот раз все будет доведено до конца.

Напомним, после демонтажа старых скамеек на набережной арматура так и осталась на месте, представляя серьезную угрозу для пешеходов.