«Оставили под солнцем»: жителей Актау возмутил демонтаж крытой остановки

Горожан возмутил демонтаж крытой автобусной остановки в разгар жары, сообщает Lada.kz.
Местные жители выразили недоумение по поводу демонтажа крытой остановки общественного транспорта перед домом №28 в 11 микрорайоне. Конструкция была вполне пригодной и обеспечивала необходимую защиту от солнца и дождя. Теперь же пассажирам приходится ждать транспорт под открытым небом в условиях сильной жары.
Как сообщили в городском акимате, остановка действительно была старой, а главное – не имела так называемого «кармашка» для безопасной посадки и высадки пассажиров.
Чиновники пояснили, что на этом участке в этом году планируется обустройство заездного «кармана», после чего будет установлена новый крытый остановочный пункт.
Ранее стало известно, что в текущем году планируется благоустроить 100 новых мест ожидания общественного транспорта.
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