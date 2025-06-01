«Оставили под солнцем»: жителей Актау возмутил демонтаж крытой остановки

Фото жителей Актау

Местные жители выразили недоумение по поводу демонтажа крытой остановки общественного транспорта перед домом №28 в 11 микрорайоне. Конструкция была вполне пригодной и обеспечивала необходимую защиту от солнца и дождя. Теперь же пассажирам приходится ждать транспорт под открытым небом в условиях сильной жары.

Как сообщили в городском акимате, остановка действительно была старой, а главное – не имела так называемого «кармашка» для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Чиновники пояснили, что на этом участке в этом году планируется обустройство заездного «кармана», после чего будет установлена новый крытый остановочный пункт.

Ранее стало известно, что в текущем году планируется благоустроить 100 новых мест ожидания общественного транспорта.