Несладкий штраф: за бесплатное мороженое наказали организатора акции в Актау

Предприниматель, незаконно организовавший мероприятие в 29 микрорайоне, вызвавшее хаос среди жителей Актау, будет привлечен к административной ответственности, сообщает Lada.kz .

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По информации пресс-службы Актауского городского акимата, cегодня, 1 июня, в 29 микрорайоне магазин детской одежды «Abu Baby» организовал мероприятие по бесплатной раздаче продуктов и подарков.

Данная акция была проведена без предварительного уведомления и согласования с местным исполнительным органом. В результате собралось большое количество людей, что привело к нарушению общественного порядка и создало напряженную обстановку среди горожан, - отмечают чиновники.

Владельцу магазина будет назначен административный штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) согласно статье 488-1 КоАП РК (Проведение публичного мероприятия без уведомления или согласования).

Чиновники напомнили, что любые мероприятия с массовым участием граждан, в том числе благотворительные акции, раздача продуктов и подарков, проводимые в общественных местах, в обязательном порядке должны быть предварительно согласованы с акиматом соответствующего населённого пункта в соответствии с действующим законодательством РК.

Напомним, праздничное мероприятие, организованное магазином детской одежды «Abu Baby» ко Дню защиты детей, превратилось в давку.