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03.06.2025, 15:53

Названа дата перехода на новую систему оплаты в автобусах Мангистау

Общество 0 5 191 Ольга Максимова

В управлении пассажирского транспорта и автодорог сообщили, что переход на новую систему оплаты за проезд планируется начать в июле, передает Lada.kz.

В автобусе. Фото автора
В автобусе. Фото автора

В Мангистау система мониторинга движения маршрутов межрайонного (междугороднего, внутриобластного) общественного транспорта переносится на новую, современную, усовершенствованную платформу Avtobys, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Уже 70% маршрутов включены в новую систему, сейчас устанавливаются и проводятся технические настройки. Остальные маршруты присоединятся до конца июня.

Для удобства пассажиров есть возможность отслеживать движение общественного транспорта через мобильные приложения «2ГИС» и «O-City» и «Infobus». Новое приложение Avtobys для телефонов доступно для скачивания в AppStore и Google Play. 

Напомним, о переходе на новую систему оплаты стало известно в конце мая.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Название одно . Статья совсем о другом . Класс . Высший пилотаж.
03.06.2025, 19:43
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