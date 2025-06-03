Названа дата перехода на новую систему оплаты в автобусах Мангистау

В управлении пассажирского транспорта и автодорог сообщили, что переход на новую систему оплаты за проезд планируется начать в июле, передает Lada.kz .

В автобусе. Фото автора

В Мангистау система мониторинга движения маршрутов межрайонного (междугороднего, внутриобластного) общественного транспорта переносится на новую, современную, усовершенствованную платформу Avtobys, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Уже 70% маршрутов включены в новую систему, сейчас устанавливаются и проводятся технические настройки. Остальные маршруты присоединятся до конца июня.

Для удобства пассажиров есть возможность отслеживать движение общественного транспорта через мобильные приложения «2ГИС» и «O-City» и «Infobus». Новое приложение Avtobys для телефонов доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Напомним, о переходе на новую систему оплаты стало известно в конце мая.