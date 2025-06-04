«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау

Чистотой морской воды в Актау поразился стоматолог-ортопед из Махачкалы Али Байрамбеков, сообщает Lada.kz .

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Али Байрамбеков побывал в Актау и поделился своими впечатлениями о казахстанской акватории Каспийского моря.

По его словам, несмотря на то, что Махачкала и Каспийск (Дагестан) – «соседи» нашего областного центра по водоему, купаться в нем людям запрещено из-за уровня загрязнения.

Прибыв в Актау и заметив более позитивную экологическую ситуацию с Каспием, он поспешил высказаться об этом в социальных сетях.

Я подумал, что это Мальдивы или Таиланд. Вода ультракристально чистая, - восхитился стоматолог в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что между Актау и Махачкалой будет курсировать круизный лайнер. Подробнее по ссылке.