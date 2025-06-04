Гигантский флаг пронесли по улицам Актау

В Актау в честь Дня государственных символов прошел масштабный флешмоб, в ходе которого по улицам областного центра пронесли огромный флаг страны, сообщает Lada.kz .

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По данным Актауского городского акимата, в акции приняли участие 100 волонтеров и военнослужащих.

Участники торжественно пронесли по городу самый большой флаг Казахстана. Его ширина составила 9 метров, а длина – 12 метров.

Также в честь праздника на балконах жилого комплекса «Президент» были вывешены 100 государственных флагов.

Напомним, ранее сообщалось,что отрезок городской автодороги закроют из-за празднования Дня государственных символов.