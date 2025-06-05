Скульптуру осетра установили в прибрежном селе Мангистау

В Кызылозене установили архитектурную форму в виде осетра. Подарок селу сделали бывшие выпускники школы, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата Тупкараганского района

По данным пресс-службы Тупкараганского районного акимата, в селе Кызылозен выпускники, окончившие местную школу 10 лет назад, внесли свой вклад в благоустройство родного аула.

В честь юбилея они установили декоративную скульптуру рыбы «Бекіре» (Осетр) как один из символов природы родного края.

Напомним, фигуру осетра устанавливали и на набережной Актау в 2022 году. Арт-объект должен был послужить напоминаем о важности бережного отношения к уникальной фауне Каспия. Архитектурная форма «Осетр» обошлась в 10 миллионов тенге.

В мае прошлого года «рыбу» демонтировали, оставив среди груды старых ржавых урн, скамеек, металлических элементов оформления города на территории Дома ветеранов в 27 микрорайоне.