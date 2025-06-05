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05.06.2025, 11:14

Ни одного преступления: самые безопасные села назвали в Мангистау

Общество 0 2 080 Лиана Рязанцева

Власти Мангистауской области назвали три самых безопасных для проживания села, передает Lada.kz.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Вчера, 4 июня, под председательством прокурора Мангистауской области Айдоса Майлыбаева и акима региона Нурдаулета Килыбая состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбе с преступностью.

В ходе встречи была обсуждена работа правоохранительных и уполномоченных органов по профилактике правонарушений в рамках темы «Закон и правопорядок: укрепление общественной безопасности и приоритеты взаимодействия».

Также на заседании объявили, что номинация «Безопасное село» присуждена образцовым селам – Кызан, Онды и Тушыбек, где за первые пять месяцев 2025 года не было зафиксировано ни одного преступления.

По данным прокуратуры, с начала года уровень преступности в области снизился на 11%. Общее количество зарегистрированных правонарушений сократилось с 1123 до 1000, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 20,7%. Кроме того, отмечается, что криминогенная обстановка в регионе остаётся стабильной.

На Совете также была представлена информация о мерах по борьбе с домашним насилием, наркопреступлениями, интернет-мошенничеством и алкоголизмом. По имеющимся данным, с начала года преступность среди не достигших совершеннолетия в регионе выросла на 127%.

В ходе совещания глава области Нурдаулет Килыбай отметил, что в регионе имеются серьезные проблемы и ведется работа по их предупреждению.

Очень важные вопросы подняты. Для борьбы с этими проблемами мы работаем совместно с правоохранительными органами. Однако, национальное воспитание имеет большое значение. Мы всегда ищем совета и руководства у старейшин общества. Хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в работе Совета. В дальнейшем работа будет продолжена, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Прокурор области Айдос Майлыбаев объявил старт профилактической акции по двум направлениям «Қауіпсіз ауыл» и «Үлгілі мектеп», итоги которой будут подводиться ежегодно.

Кроме того, за вклад в укрепление правопорядка наиболее активные граждане поощрены специальными нагрудными знаками «Заң мен Тәртіп» и благодарственными письмами прокурора области.

Напомним, в 2023 году в селе Баянды местные власти, правоохранительные органы и сельские предприниматели подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по недопущению продажи и покупки алкогольной продукции. В том же году в поселке Онды магазины перестали реализовать горячительные напитки. Сообщалось, что в результате этого в ауле преступность снизилась до нуля.

Кроме того, аким Тупкараганского района предложил жителям села Таучик также отказаться от алкоголя. 

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