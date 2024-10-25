18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.11
523.82
5.02
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
25.10.2024, 15:40

Новое безалкогольное село может появиться в Мангистауской области

Новости Актау 0 1 299 Бекболаева Динара

Аким Тупкараганского района предложил жителям села Таучик отказаться от алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе акимата района.

https://www.gov.kz/uploads/2021/10/16/3ef853e65cb34e4bc89fb2f58ad93737_1280x720.jpg
https://www.gov.kz/uploads/2021/10/16/3ef853e65cb34e4bc89fb2f58ad93737_1280x720.jpg

В селе Таучик в Мангистаусуой области живут более трех тысяч человек. На весь аул здесь работают 1 амбулатория, 2 частных медицинских центра, 3 детских сада и 1 школа. Аким района, в котором находится поселок, решил, что Таучик - образцово-культурный аул. Поэтому он предложил местным аксакалам превратить его в безалкогольное село.

Дорогие ветераны! Предлагаю вам развивать внутреннюю культуру и по хорошей тенденции, проводимой в соседних районах, сделать село Таучик примером для многих как «безалкогольное село» и провести работу по отказу от алкогольных напитков, - сообщил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров.

Против такой идеи никто не выступил. Отметим, что поселок Таучик находится почти в 100 километрах от областного центра, и по просьбе жителей в сентябре запустили общественный транспорт Актау-Таучик-Актау. Пока что это единственный автобус, связывающий село с городом.

Напомним, это не первый аул в Мангистауской области, который решил отказаться от алкоголя. В 2023 году в селе Баянды Мунайлинского района местные власти, правоохранительные органы и сельские предприниматели подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по недопущению продажи и покупки алкогольной продукции. В том же году, в поселке Онды магазины перестали реализовать горячительные напитки. Сообщалось, что в результате этого в ауле преступность снизилась до нуля.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!