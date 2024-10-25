Новое безалкогольное село может появиться в Мангистауской области

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В селе Таучик в Мангистаусуой области живут более трех тысяч человек. На весь аул здесь работают 1 амбулатория, 2 частных медицинских центра, 3 детских сада и 1 школа. Аким района, в котором находится поселок, решил, что Таучик - образцово-культурный аул. Поэтому он предложил местным аксакалам превратить его в безалкогольное село.

Дорогие ветераны! Предлагаю вам развивать внутреннюю культуру и по хорошей тенденции, проводимой в соседних районах, сделать село Таучик примером для многих как «безалкогольное село» и провести работу по отказу от алкогольных напитков, - сообщил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров.

Против такой идеи никто не выступил. Отметим, что поселок Таучик находится почти в 100 километрах от областного центра, и по просьбе жителей в сентябре запустили общественный транспорт Актау-Таучик-Актау. Пока что это единственный автобус, связывающий село с городом.

Напомним, это не первый аул в Мангистауской области, который решил отказаться от алкоголя. В 2023 году в селе Баянды Мунайлинского района местные власти, правоохранительные органы и сельские предприниматели подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по недопущению продажи и покупки алкогольной продукции. В том же году, в поселке Онды магазины перестали реализовать горячительные напитки. Сообщалось, что в результате этого в ауле преступность снизилась до нуля.