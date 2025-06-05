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05.06.2025, 16:02

Из-за сильного порыва ветра в урочище Бозжыра упал строительный забор

Общество 0 1 446 Лиана Рязанцева

В Сети появилось видео, на кадрах которого строительный забор в урочище Бозжыра обрушился под порывами сильного ветра, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого видно, что из-за мощного порыва ветра обрушился строительный забор, установленный на территории урочища Бозжыра. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей социальных сетей и местных жителей.

По словам очевидцев, металлическая конструкция не выдержала натиска стихии и рухнула. К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших. Однако местные жители обеспокоены тем, что подобные конструкции, по их словам, представляют угрозу для жизни и здоровья людей, особенно в условиях характерных для Мангистау ветров.

Если такие заборы устанавливают с нарушением норм, без надёжного крепления, рано или поздно может случиться беда. Представьте, если металлический лист сорвёт и он попадёт на человека – это серьёзно его покалечит, - отмечают люди.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от управления туризма Мангистауской области по поводу случившегося. В частности, остаются открытыми вопросы: какие меры уже приняты или планируются для предотвращения подобных инцидентов в будущем, кто несёт ответственность за обрушившийся забор, а также на какой стадии находятся строительные работы в урочище Бозжыра.

Напомним, в Бозжыре 13 апреля состоялась закладка капсулы строительства нового туристического проекта. Визит-центр, который будет возведен в современном стиле, предоставит путешественникам все необходимые удобства и комфорт. Здесь будут построены этнокафе и площадки для глэмпинга.  

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