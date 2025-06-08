На автодороге в центре Актау возобновлено движение

Движение на автодороге между 7 и 8 микрорайонами восстановлено. Об этом сообщает Актауский городской акимат, передает Lada.kz .

Фото предоставила пресс-служба Актауского городского акимата

В связи с завершением части работ по реконструкции подземного водопровода открыто движение на автомобильной дороге между 7 и 8 микрорайонами.

Ремонтные работы продолжаются по обеим сторонам дороги – на обочинах между 7 и 8 микрорайонами. По завершении всех работ раскопанные участки будут засыпаны и полностью заасфальтированы.

Подрядная организация ТОО «Шанс-21», ответственная за проведение работ, просит жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, вышеуказанный участок был перекрыт с 5 июня.