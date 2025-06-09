Жители 11 микрорайона Актау пожаловались на отношение детей к природе

По словам жителей Актау, уже больше двух недель в 11 микрорайоне из-за детей страдает тутовое дерево, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №37

Как рассказали жильцы дома №37, ягоды на тутовом дереве еще не созрели, однако это не останавливает детей, которые толпами взбираются на него и ломают хрупкие ветки, а также подвергают себя опасности. Пенсионеры не раз просили их не лазить на шелковицу, однако подрастающее поколение игнорирует предупреждения.

Жильцы пятиэтажки просят чиновников обратить внимание на проблему и заявляют, что это не единичный случай.

Также жильцы дома №37 призывают родителей объяснять детям о бережном отношении к зеленым насаждениям.

Напомним, ранее 10-летний мальчик вырвал петунии из клумбы на набережной 14 микрорайона. После того как организаторы сделали замечание его матери, женщина ударила сына. Спустя время неизвестные снова выдернули те же петунии.