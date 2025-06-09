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09.06.2025, 15:01

«Вспоминая умерших, не забывайте о живых»: поминки устроили у газовой трубы в Актау

Общество 0 3 425 Наталья Вронская

Масштабное садака во дворе многоэтажки в 3 микрорайоне вызвало бурное возмущение среди соседей, сообщает Lada.kz. По словам жильцов, многодневные поминки не только нарушили их покой, но и создали угрозу безопасности.

Фото прислано очевидцами
Фото прислано очевидцами

Как рассказала председатель ОСИ Наталья дома №18, мероприятия развернулись у подъезда №5, хотя организаторы живут во втором.  

Поминки длились три дня. Установили котел с костром прямо у газовой трубы, рядом поставили газовые баллоны. Курили рядом, никто за этим не следил. Я уважаю традиции и память об умерших, но нужно думать и о живых. Мы живем в 100-квартирном доме, и это могло закончиться трагедией, - говорит женщина.

Со слов Натальи, арендуемый биотуалет установили прямо во дворе, а по окончании мероприятий нечистоты слили в сухой колодец рядом с домом.

Подхожу, спрашиваю: «Почему так?». Мне отвечают: «Это не мы, это компания, у которой арендовали туалет». Но, ведь вы отвечаете за то, что происходит на вашем мероприятии!, - возмущается женщина.

Жильцы также жалуются, что во двор завезли строительный песок для защиты юрт и палаток от ветра, а после поминок его так и не убрали. Сегодня, 9 июня, по их словам, мероприятия вновь возобновились.

Я просила: «Поставьте юрту ближе к забору, не перекрывайте дорогу, дым идет в окна». Но меня никто не услышал. Обратилась к участковому, правда, надежды немного, - добавила председатель.

Напомним, ранее в ответ на запрос Lada.kz в ДЧС и полиции региона напомнили: в черте города жарить шашлыки и разводить костры разрешается только в специально отведенных местах. За нарушение могут последовать административные меры – в том числе штраф.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
bke
bke
А почему не оборудовано председателем "специально отведенное место"?
10.06.2025, 03:49
Базелик
Базелик
Ну что же! Ждем протоколо об административном правонарушении.
09.06.2025, 17:04
fox1167
fox1167
"Сегодня, 9 июня, по их словам, мероприятия вновь возобновились."-----Ещё не поздно подать заявление в прокуратуру на бездействие вашего участкового! 2-3 таких заявления и он пойдёт работать охранником в какой-нибудь магазин
09.06.2025, 11:01
fox1167
fox1167
"Обратилась к участковому, правда, надежды немного, - добавила председатель."-----Если бы вы рядом поставили мангал, то Кодекс Административных правнарушений тут же бы начал работать, а так......Короче двойные стандарты!
09.06.2025, 10:42
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