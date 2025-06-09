«Вспоминая умерших, не забывайте о живых»: поминки устроили у газовой трубы в Актау

Масштабное садака во дворе многоэтажки в 3 микрорайоне вызвало бурное возмущение среди соседей, сообщает Lada.kz . По словам жильцов, многодневные поминки не только нарушили их покой, но и создали угрозу безопасности.

Фото прислано очевидцами

Как рассказала председатель ОСИ Наталья дома №18, мероприятия развернулись у подъезда №5, хотя организаторы живут во втором.

Поминки длились три дня. Установили котел с костром прямо у газовой трубы, рядом поставили газовые баллоны. Курили рядом, никто за этим не следил. Я уважаю традиции и память об умерших, но нужно думать и о живых. Мы живем в 100-квартирном доме, и это могло закончиться трагедией, - говорит женщина.

Со слов Натальи, арендуемый биотуалет установили прямо во дворе, а по окончании мероприятий нечистоты слили в сухой колодец рядом с домом.

Подхожу, спрашиваю: «Почему так?». Мне отвечают: «Это не мы, это компания, у которой арендовали туалет». Но, ведь вы отвечаете за то, что происходит на вашем мероприятии!, - возмущается женщина.

Жильцы также жалуются, что во двор завезли строительный песок для защиты юрт и палаток от ветра, а после поминок его так и не убрали. Сегодня, 9 июня, по их словам, мероприятия вновь возобновились.

Я просила: «Поставьте юрту ближе к забору, не перекрывайте дорогу, дым идет в окна». Но меня никто не услышал. Обратилась к участковому, правда, надежды немного, - добавила председатель.

Напомним, ранее в ответ на запрос Lada.kz в ДЧС и полиции региона напомнили: в черте города жарить шашлыки и разводить костры разрешается только в специально отведенных местах. За нарушение могут последовать административные меры – в том числе штраф.