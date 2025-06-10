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10.06.2025, 09:22

Автобусы будут фиксировать нарушения ПДД в Мангистау

Общество 0 2 828 Лиана Рязанцева

В Мангистау запустили автобусы с программным комплексом фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Коллаж автора. Фото ЦОК региона
Коллаж автора. Фото ЦОК региона

Пилотный проект по внедрению интеллектуальных систем контроля в междугороднем общественном транспорте запущен управлением цифровых технологий Мангистауской области совместно с департаментом полиции региона, а также управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД позволяет в реальном времени выявлять превышение скоростного режима, несоблюдение дорожной разметки, опасное вождение и иные правонарушения, - пояснили в управлении цифровых технологий области.

В ведомстве подчеркнули, что аппаратно-программный комплекс с фиксацией ПДД работает пока в тестовом режиме. Он установлен на автобусы, курсирующие по маршруту Актау-Жанаозен.

По завершении тестового режима будет проведена всесторонняя оценка эффективности работы комплекса. На основании результатов будет принято решение о масштабировании проекта — планируется установка аналогичных камер на другие междугородние автобусы, курсирующие по автомобильным трассам области, - рассказали специалисты.

Напомним, с 6 июня начал работу регулярный автобусный маршрут по направлению Сенек – Жанаозен – Сенек. 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Космос
Космос
Надо ещё на городские автобусы ставить, а то у нас любят повально (некоторые "чабаны" своих "ишаков") на автобусной остановке вставать...
11.06.2025, 03:06
fox1167
fox1167
"планируется установка аналогичных камер на другие междугородние автобусы"-------лучше бы установили эти камеры на пожарные машины и кареты скорой помощи! Пусть дорожная полиция в реальном времени фиксирует нарушения и отправляет "письма счастья" тем водятлам, которые не только не уступают дорогу спецмашинам, но и реально мешают проезду. Давно уже пишу об этом!
10.06.2025, 17:06
Базелик
Базелик
??? а кто буде фиксировать нарушения водителей автобусов?
10.06.2025, 09:55
Pluto 9701
Pluto 9701
Для начала необходимо сначала призвать к соблюдению ПДД самих автобусников за систематическое нарушение правил дорожного движения как они ездят по городским улицам это беспредел.
10.06.2025, 08:56
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