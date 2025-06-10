Автобусы будут фиксировать нарушения ПДД в Мангистау

В Мангистау запустили автобусы с программным комплексом фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

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Пилотный проект по внедрению интеллектуальных систем контроля в междугороднем общественном транспорте запущен управлением цифровых технологий Мангистауской области совместно с департаментом полиции региона, а также управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД позволяет в реальном времени выявлять превышение скоростного режима, несоблюдение дорожной разметки, опасное вождение и иные правонарушения, - пояснили в управлении цифровых технологий области.

В ведомстве подчеркнули, что аппаратно-программный комплекс с фиксацией ПДД работает пока в тестовом режиме. Он установлен на автобусы, курсирующие по маршруту Актау-Жанаозен.

По завершении тестового режима будет проведена всесторонняя оценка эффективности работы комплекса. На основании результатов будет принято решение о масштабировании проекта — планируется установка аналогичных камер на другие междугородние автобусы, курсирующие по автомобильным трассам области, - рассказали специалисты.

Напомним, с 6 июня начал работу регулярный автобусный маршрут по направлению Сенек – Жанаозен – Сенек.