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10.06.2025, 10:02

Путь домой стал мучением: в Актау инвалид не может подъехать к собственному жилью

Общество 0 2 679 Лиана Рязанцева

Житель Актау,  инвалид первой группы, столкнулся с серьёзными трудностями при передвижении к своему месту проживания. У мужчины ампутирована одна нога, а вторая не сгибается, из-за чего ему крайне трудно передвигаться. Несмотря на это, ему запрещают подъезжать на личном автомобиле непосредственно к зданию временного административного общежития в 35 микрорайоне, где он проживает. Администрация социального общежития прокомментировала ситуацию в ответ на запрос редакции Lada.kz.

 

Кадр видео
Кадр видео

В социальных сетях распространилось видео, на котором инвалид-колясочник показывает, в каких условиях ему приходится передвигаться. На кадрах видно, как мужчина с трудом спускается по лестнице в подъезде, где отсутствуют пандусы.

Без необходимой инфраструктуры ему приходится буквально сползать вниз на руках. Кроме того, как сообщил сам мужчина, ему не разрешают подъезжать на личном автомобиле непосредственно к подъезду.

Я инвалид первой группы. У меня нет одной ноги, а другая не сгибается, передвигаться мне очень тяжело. Я живу во временном административном общежитии в 35 микрорайоне. Мне не разрешают подъезжать к дому на машине, говорят, чтобы ставил транспорт далеко. Но, если поставить машину далеко, дойти до дома мне будет крайне сложно. Кто может помочь решить эту проблему, - обратился за помощью мужчина в социальных сетях.

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением к администрации социального общежития.

Заведующий социального общежития Ахтанберди Тореев сообщил, что они осведомлены о ситуации и уже предпринимают необходимые меры для её решения.

По обращению жителя администрация общежития направила в административную полицию письмо с запросом на предоставление разрешения на парковку его автомобиля. В настоящее время ведётся работа по получению соответствующего разрешения, - сказал Ахтанберди Тореев.  

Напомним, в 2024 году в редакцию Lada.kz обратились жители 27 дома 35 микрорайона. Они пожаловались на поведение соседей из социального общежития, расположенного рядом. По словам жителей, они устали от сложившейся ситуации и обратились в СМИ в надежде, что их крик о помощи привлечет внимание властей и поможет решить проблему. По словам жителей, подопечные социального общежития ведут себя неадекватно: постоянно мусорят, ломают домофоны в подъездах и шумят. Единственным спасением от такого неблагополучного соседства и для обеспечения безопасности стало решение восстановить забор между их домом и общежитием своими силами. Но, жильцы общежития его сломали, заявив, что так им удобнее ходить в магазин, расположенный в нашем доме. Как разрешился конфликт с жильцами из социального общежития в Актау читать здесь. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Да никак.админам по барабану ваши проблемы.ползвйте,кувыркайтесь кто как сумеет.
10.06.2025, 11:08
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