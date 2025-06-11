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10.06.2025, 19:36

Пожарная безопасность: спасатели Мангистау выйдут в рейд

Общество 0 633 Лиана Рязанцева

В связи с прохождением пожароопасного сезона спасатели Мангистау проведут рейдовые мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности, передаёт Lada.kz 

Фото из архива
Фото из архива

По данным спасателей, с 14 по 28 июня 2025 года на территории Мангистауской области пройдут рейдовые мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности.

Основные задачи наших рейдов —  контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы с населением, профилактика возгораний в лесных и степных зонах, а также в населённых пунктах. Кроме того, мы выявляем объекты с повышенной пожароопасностью и принимаем соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Спасатели Мангистау просят горожан соблюдать меры безопасности:

  • не поджигайте сухую траву и мусор;
  • не используйте открытый огонь на природе;
  • строго соблюдайте правила безопасности в лесных и степных зонах;
  • не позволяйте детям играть с огнём;
  • не выбрасывайте непотушенные окурки из автомобиля.

Пожарная безопасность — общая обязанность каждого из нас! Призываем соблюдать установленные правила ради вашей безопасности и охраны окружающей природы. Напоминаем, в случае нарушения требований пожарной безопасности в пожароопасный период будут применяться административные меры в соответствии со статьями 410 и 336 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, - отметили в ведомстве.

Напоминаем, номер экстренной службы 101 и 112.

В преддверии сезона пикников  пресс-службы полиции и ДЧС региона ответили на вопросы корреспондента Lada.kz о том, где в черте города можно безопасно жарить шашлык или разводить костёр, не нарушая закон и не рискуя получить штраф.

 

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