Пожарная безопасность: спасатели Мангистау выйдут в рейд

В связи с прохождением пожароопасного сезона спасатели Мангистау проведут рейдовые мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности, передаёт Lada.kz
По данным спасателей, с 14 по 28 июня 2025 года на территории Мангистауской области пройдут рейдовые мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности.
Основные задачи наших рейдов — контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы с населением, профилактика возгораний в лесных и степных зонах, а также в населённых пунктах. Кроме того, мы выявляем объекты с повышенной пожароопасностью и принимаем соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Спасатели Мангистау просят горожан соблюдать меры безопасности:
Пожарная безопасность — общая обязанность каждого из нас! Призываем соблюдать установленные правила ради вашей безопасности и охраны окружающей природы. Напоминаем, в случае нарушения требований пожарной безопасности в пожароопасный период будут применяться административные меры в соответствии со статьями 410 и 336 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, - отметили в ведомстве.
Напоминаем, номер экстренной службы 101 и 112.
В преддверии сезона пикников пресс-службы полиции и ДЧС региона ответили на вопросы корреспондента Lada.kz о том, где в черте города можно безопасно жарить шашлык или разводить костёр, не нарушая закон и не рискуя получить штраф.
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