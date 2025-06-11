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11.06.2025, 12:56

Мангистау вошёл в ТОП-6 регионов по туристической посещаемости

Общество 0 7 359 Наталья Вронская

Мангистауская область заняла место в числе шести регионов-лидеров Казахстана по уровню приёма туристов. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Нурдаулета Килыбая, передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Как сообщил руководитель областного управления туризма Ерсин Ибрашев, в 2025 году Мангистауский регион планируют посетить 519 тысяч человек. Из них 430 тысяч — внутренние туристы, ещё 89 тысяч — иностранные гости. По уровню приёма иностранных туристов регион занимает 10-е место в республике.

Среди зарубежных путешественников граждане России, Китая, Ирана, Италии, Азербайджана, Великобритании, Бельгии, Турции, Узбекистана и США. По прогнозам, к 2029 году общий туристический поток в область увеличится вдвое.

Сегодня в регионе зарегистрировано 15 туроператоров, работающих по 206 туристическим маршрутам. Большинство из них ориентированы на развитие внутреннего туризма.

Разработка стратегического плана по усилению туристического потенциала Мангистауской области ведётся совместно с Каспийским университетом технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Учебное заведение получает поддержку в рамках программы Erasmus+ Европейского Союза.

Кроме того, по поручению Главы государства составлен комплексный план развития туристической территории «Мангистау» на 2025–2029 годы. В документ включены девять приоритетных направлений — от устойчивого туризма и инфраструктуры до привлечения инвестиций.

«С 2025 по 2027 годы в регионе планируется реализовать 17 инвестиционных проектов в сфере туризма. Ведётся активная работа по созданию курортной инфраструктуры, этноаулов, визит-центров и других объектов», — сообщил Ерсин Ибрашев.

Одним из ключевых объектов станет модульный экокурорт, строительство которого начнётся в этом году на территории «Теплого пляжа». Также в 2024 году стартовал проект по развитию караванинга — нового направления для путешествий на автодомах. Потенциальные маршруты включают Бозжыра, Шеркала, Ыбыкты сай и Жыгылган.

Для повышения информированности туристов в регионе планируется установка 30 рекламных щитов, указателей и информационных киосков в туристических зонах и вдоль трасс. Аким области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным ведомствам обеспечить своевременную реализацию всех инициатив.

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