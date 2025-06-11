Мангистау вошёл в ТОП-6 регионов по туристической посещаемости

Мангистауская область заняла место в числе шести регионов-лидеров Казахстана по уровню приёма туристов. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Нурдаулета Килыбая, передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

Как сообщил руководитель областного управления туризма Ерсин Ибрашев, в 2025 году Мангистауский регион планируют посетить 519 тысяч человек. Из них 430 тысяч — внутренние туристы, ещё 89 тысяч — иностранные гости. По уровню приёма иностранных туристов регион занимает 10-е место в республике.

Среди зарубежных путешественников граждане России, Китая, Ирана, Италии, Азербайджана, Великобритании, Бельгии, Турции, Узбекистана и США. По прогнозам, к 2029 году общий туристический поток в область увеличится вдвое.

Сегодня в регионе зарегистрировано 15 туроператоров, работающих по 206 туристическим маршрутам. Большинство из них ориентированы на развитие внутреннего туризма.

Разработка стратегического плана по усилению туристического потенциала Мангистауской области ведётся совместно с Каспийским университетом технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Учебное заведение получает поддержку в рамках программы Erasmus+ Европейского Союза.

Кроме того, по поручению Главы государства составлен комплексный план развития туристической территории «Мангистау» на 2025–2029 годы. В документ включены девять приоритетных направлений — от устойчивого туризма и инфраструктуры до привлечения инвестиций.

«С 2025 по 2027 годы в регионе планируется реализовать 17 инвестиционных проектов в сфере туризма. Ведётся активная работа по созданию курортной инфраструктуры, этноаулов, визит-центров и других объектов», — сообщил Ерсин Ибрашев.

Одним из ключевых объектов станет модульный экокурорт, строительство которого начнётся в этом году на территории «Теплого пляжа». Также в 2024 году стартовал проект по развитию караванинга — нового направления для путешествий на автодомах. Потенциальные маршруты включают Бозжыра, Шеркала, Ыбыкты сай и Жыгылган.

Для повышения информированности туристов в регионе планируется установка 30 рекламных щитов, указателей и информационных киосков в туристических зонах и вдоль трасс. Аким области Нурдаулет Килыбай поручил ответственным ведомствам обеспечить своевременную реализацию всех инициатив.