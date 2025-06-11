«Играют на дороге и у мусорных баков»: жители Актау просят установить детские площадки

В редакцию Lada.kz обратились жители нескольких районов Актау с жалобами на отсутствие или плачевное состояние детских площадок. По их словам, дети вынуждены играть в небезопасных местах: на проезжей части, возле стройплощадок и мусорных баков.

фото прислано жителями

Так, жители домов №№ 12, 13, 14 и 15 в 14 микрорайоне просят построить детскую площадку во дворе.

«Наши дети играют на дороге, на мусорке, под окнами, у подъездов, потому что больше играть нет места. Нас окружили стройки, строительная техника и куча машин. Каждый месяц пишем письма в акимат через eOtinish, но в ответ получаем только отговорки: то место не ровное, то техника не заедет, или вообще: “В ваших домах детская площадка не предусмотрена”», — написано в обращении.

Родители просят помочь создать безопасное пространство для детей.

Не менее острая ситуация и в 3 микрорайоне, дом 146А. По словам местных жителей, площадка во дворе не менялась уже 20 лет.

«На нее без слез не взглянешь. Что только тут не происходило — и падали, и головы разбивали. Дети играют здесь, потому что больше негде. Каждый год просим обновить площадку, но всё безрезультатно», — жалуются горожане.

Редакция Lada.kz направила запросы по данным адресам в городской акимат. Ответа от отдела ЖКХ пока не поступило.