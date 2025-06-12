Строительство на Бозжыре: на какой стадии процесс

В 2020 году на Бозжыре собирались построить отель, однако после негативного общественного резонанса проект заглох и инвестор ушел. В этом году стало известно о том, что власти не отказались от строительства на знаковой локации Мангистау, и даже представили нового инвестора, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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В управлении туризма Мангистауской области рассказали о визите Эмина Агаларова в Бозжыру.

Акимат Мангистауской области продолжает системную работу по развитию туристического потенциала региона и привлечению инвестиций. В Актау 29 мая с рабочим визитом прибыл иностранный инвестор – девелопер Эмин Агаларов, основатель компании Agalarov Development, вместе с делегацией. В рамках визита акиматом региона были представлены перспективные площадки для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, - заявили в управлении туризма.

Сообщается, что по итогам встречи инвестор выразил заинтересованность в развитии туристической инфраструктуры области. В управлении туризма рассказали, что в предварительном порядке обсуждается инициатива по разработке мастер-плана курортной зоны «Кендерли». Кроме того, инвестор проявил интерес к созданию экологически устойчивого отеля в урочище Бозжыра – уникальном природном объекте, обладающем высокой геологической, культурной и эстетической ценностью.

Концепция проекта предполагает гармоничное встраивание объекта в природный ландшафт с соблюдением международных экологических стандартов и принципов устойчивого развития, - добавили в управлении.

Чиновники заверили, что при разработке мастер-планов особое внимание будет уделено «вопросам охраны окружающей среды, минимизации антропогенного воздействия, а также учету мнений местного населения, профильных экспертов и представителей экологической и научной общественности».

В личном аккаунте Instagram Эмин Агаларов также заявил о планах построить туристический объект около Бозжыры на западе Казахстана.

Изучаем Бозжыру для нового проекта. Фантастические скальные образования, белоснежная пустыня и полное ощущение инопланетного пейзажа. Миллионы лет назад здесь плескался древний океан Тетис – до сих пор находят окаменевшие клыки акул. А по местной легенде - именно сюда пришли 362 святых, и эта земля до сих пор хранит их духовную силу. Это история, энергия и кинематограф в чистом виде. Вдохновляемся. Работаем. Скоро покажем, - написал Эмин Агаларов.

Напомним, на Бозжыре 13 апреля состоялась закладка капсулы строительства нового туристического проекта. Визит-центр, который будет возведен в современном стиле, предоставит путешественникам все необходимые удобства и комфорт. Здесь будут построены этнокафе и площадки для глэмпинга.

Для справки

Эмин Агаларов – российский и азербайджанский певец, основатель и владелец города-курорта Sea Breeze в Баку, президент Agalarov Development. Родился 12 декабря 1979 года в Баку. Его отец – Араз Агаларов, миллиардер, владелец группы компаний Crocus Group.

Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева.