Случаи аптечной наркомании стали чаще встречаться среди подростков в Актау

В Актау подростки и молодежь стали чаще употреблять медицинские препараты не по назначению, а для достижения чувства эйфории. По словам руководителя общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова, подобные лекарства должны отпускаться аптеками строго по рецепту, сообщает Lada.kz.
По словам руководителя общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова, ситуация выходит из-под контроля. Особенно популярны среди несовершеннолетних препараты «Тропикамид» (капли во флаконах) и «Прегабалин» (капсулы).
Эти лекарства предназначены для медицинского применения, но из-за недобросовестных фармацевтов стали доступны и без рецепта. Они дешевые, легко достаются и быстро вызывают зависимость. Это настоящий росток беды, - отмечает Роман Уразимбетов.
Он добавил, что теперь на флаконах препаратов даже снимают этикетки, чтобы усложнить отслеживание поставок. Хотя фонд ранее использовал наклейки для определения источников поставки запрещенных препаратов, но теперь и эта возможность утрачена.
Детей необходимо предупреждать о том, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает уже с 16 лет и предусматривает большие сроки лишения свободы – от 10 лет до пожизненного заключения, - заявил Роман Уразимбетов.
Родителям необходимо обратить внимание на следующие изменения в поведении подростка:
Появление этих признаков должно стать поводом для пристального наблюдения за ребенком и серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.
Один наркозависимый может утянуть с собой в пучину до 20 человек, - подчеркнул руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков».
Напомним, в Актау работает чат-бот в Telegram для борьбы с наркоторговлей.
Адрес чат-бота в Telegram по ссылке здесь.
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