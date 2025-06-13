Случаи аптечной наркомании стали чаще встречаться среди подростков в Актау

В Актау подростки и молодежь стали чаще употреблять медицинские препараты не по назначению, а для достижения чувства эйфории. По словам руководителя общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова, подобные лекарства должны отпускаться аптеками строго по рецепту, сообщает Lada.kz .

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По словам руководителя общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Романа Уразимбетова, ситуация выходит из-под контроля. Особенно популярны среди несовершеннолетних препараты «Тропикамид» (капли во флаконах) и «Прегабалин» (капсулы).

Эти лекарства предназначены для медицинского применения, но из-за недобросовестных фармацевтов стали доступны и без рецепта. Они дешевые, легко достаются и быстро вызывают зависимость. Это настоящий росток беды, - отмечает Роман Уразимбетов.

Он добавил, что теперь на флаконах препаратов даже снимают этикетки, чтобы усложнить отслеживание поставок. Хотя фонд ранее использовал наклейки для определения источников поставки запрещенных препаратов, но теперь и эта возможность утрачена.

Детей необходимо предупреждать о том, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает уже с 16 лет и предусматривает большие сроки лишения свободы – от 10 лет до пожизненного заключения, - заявил Роман Уразимбетов.

Родителям необходимо обратить внимание на следующие изменения в поведении подростка:

в телефоне появляются фотографии подъездов, остановок, заборов или стен домов;

среди личных вещей обнаруживаются изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или пузырьки с глазными каплями;

меняется круг общения;

возникает выраженная грубость, стремление свернуть разговор, появляется надменный тон;

изменяется режим дня: подросток уходит на учебу значительно раньше обычного, задерживается после школы и не объясняет, где и с кем был;

самое важное – появляются деньги или новые вещи, которые не были приобретены родителями, и подросток отказывается объяснять их происхождение.

Появление этих признаков должно стать поводом для пристального наблюдения за ребенком и серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.

Один наркозависимый может утянуть с собой в пучину до 20 человек, - подчеркнул руководитель общественного фонда «Мы – за спорт, против наркотиков».

Напомним, в Актау работает чат-бот в Telegram для борьбы с наркоторговлей.

Адрес чат-бота в Telegram по ссылке здесь.