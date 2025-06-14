Движение транспорта ограничат в центре Актау

В Актау будет ограничено движение по внутренним дорогам 11 микрорайона, сообщает Lada.kz .

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В рамках расширения проезжей части и обустройства парковочных мест планируется провести работы перед домами №13, №14 и №17 в 11 микрорайоне.

В связи с этим движение автотранспорта на указанной территории будет временно ограничено.

Ремонтные работы стартуют 14 июня и продлятся в течение 10 дней.

Дополнительно сообщается, что мусорные контейнеры, которые размещены перед домом №14, будут временно перемещены к площадке у дома №12.

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проводимыми работами.

Напомним, также в областном центре на два дня закроют автодорогу между 1А микрорайоном и производственной зоной №3.