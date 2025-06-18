«Играют у мусорных баков»: акимат Актау пообещал новые детские площадки

В Актау до конца текущего года планируется установка новых детских площадок в проблемных дворах 14 и 3 микрорайонов, о которых ранее писали Lada.kz.

фото прислано жителями Актау

Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства выезжали по указанным жителями адресам, изучали обстановку и пришли к выводу, что детские игровые зоны в данных местах должны быть установлены уже в этом году. Так, новая площадка появится во дворе 12,13,14 и 15 домов в 14 микрорайоне. Будет снесена и отстроена заново площадка для игр у дома 146А в 3 микрорайоне.

Ранее Lada.kz опубликовала материал о жалобах горожан. В частности, в 14 микрорайоне родители указывали, что их дети играют на дороге, около мусорки, под окнами, у подъездов, а на обращения в акимат приходят отписки. Жители 3 микрорайона сообщали, что площадка возле дома 146А не обновлялась уже 20 лет и находится в аварийном состоянии.