Число жертв онлайн-афер растет в Мангистау

С начала года в регионе зарегистрировано 127 случаев интернет-мошенничества и показатель продолжает расти. Об этом сообщил заместитель начальника областного департамента полиции Ильяс Жумагулов, передает Lada.kz .

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Как сообщил Ильяс Жумагулов на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций, в Мангистауской области с начала года зарегистрировано 127 случаев интернет-мошенничества, из которых 76 раскрыто и передано в суд. Уровень раскрываемости вырос на 11,6%, и регион занял второе место в республике.

По словам спикера, одним из наиболее распространенных способов обмана в настоящее время являются звонки с сообщениями вроде «Вам пришла посылка от Казпочты», «Нужно обновить SIM-карту» или «Пройдите медицинскую регистрацию», после чего злоумышленники запрашивают секретный код и оформляют кредит от имени жертвы.

Мошенники представляются сотрудниками банка или полиции и просят перевести деньги на «безопасный счет». Кроме того, жители часто становятся жертвами различных интернет-проектов, в которых им обещают удвоить деньги. Также распространены случаи, когда на платформах вроде Kolesa и OLX размещаются фальшивые объявления, просят предоплату и получают персональные данные. Помимо этого, через WhatsApp и Telegram мошенники, представляясь знакомыми, просят занять деньги. В итоге люди остаются обманутыми, - рассказал Ильяс Жумагулов.

Спикер также дал рекомендации по защите от интернет-мошенников.

Не передавайте свои персональные данные посторонним. Номер банковской карты, PIN-код, пароли из SMS – это ваша финансовая безопасность. Избегайте подозрительных ссылок и приложений. Не вводите банковские данные на сомнительных сайтах. Не доверяйте подозрительным звонкам. Банк, полиция или другие органы не будут звонить и спрашивать о ваших средствах на счёте. Не вносите предоплату. При покупке товаров через интернет убедитесь в надёжности продавца. Отказывайтесь от сомнительных финансовых предложений. Не становитесь жертвой мошенников!, - предостерег Ильяс Жумагулов.

Напомним, ранее полицейские рассказали, почему жителям Мангистау стоит бояться общественного WI-FI.