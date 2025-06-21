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21.06.2025, 13:02

Число жертв онлайн-афер растет в Мангистау

Общество 0 1 501 Сергей Кораблев

С начала года в регионе зарегистрировано 127 случаев интернет-мошенничества и показатель продолжает расти. Об этом сообщил заместитель начальника областного департамента полиции Ильяс Жумагулов, передает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Как сообщил Ильяс Жумагулов на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций, в Мангистауской области с начала года зарегистрировано 127 случаев интернет-мошенничества, из которых 76 раскрыто и передано в суд. Уровень раскрываемости вырос на 11,6%, и регион занял второе место в республике.

По словам спикера, одним из наиболее распространенных способов обмана в настоящее время являются звонки с сообщениями вроде «Вам пришла посылка от Казпочты», «Нужно обновить SIM-карту» или «Пройдите медицинскую регистрацию», после чего злоумышленники запрашивают секретный код и оформляют кредит от имени жертвы.

Мошенники представляются сотрудниками банка или полиции и просят перевести деньги на «безопасный счет». Кроме того, жители часто становятся жертвами различных интернет-проектов, в которых им обещают удвоить деньги. Также распространены случаи, когда на платформах вроде Kolesa и OLX размещаются фальшивые объявления, просят предоплату и получают персональные данные. Помимо этого, через WhatsApp и Telegram мошенники, представляясь знакомыми, просят занять деньги. В итоге люди остаются обманутыми, - рассказал Ильяс Жумагулов.

Спикер также дал рекомендации по защите от интернет-мошенников.

Не передавайте свои персональные данные посторонним. Номер банковской карты, PIN-код, пароли из SMS – это ваша финансовая безопасность. Избегайте подозрительных ссылок и приложений. Не вводите банковские данные на сомнительных сайтах. Не доверяйте подозрительным звонкам. Банк, полиция или другие органы не будут звонить и спрашивать о ваших средствах на счёте. Не вносите предоплату. При покупке товаров через интернет убедитесь в надёжности продавца. Отказывайтесь от сомнительных финансовых предложений. Не становитесь жертвой мошенников!, - предостерег Ильяс Жумагулов.

Напомним, ранее полицейские рассказали, почему жителям Мангистау стоит бояться общественного WI-FI.

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