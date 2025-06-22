В Актау появятся 100 новых автобусных остановок: где и когда их установят

Фото городского акимата

По данным городского акимата, согласно проекту планируется установка 100 новых автобусных остановок, рассчитанных на 78 мест. Ранее в этих точках не было специально оборудованных остановок, несмотря на то что автобусы там останавливались. Кроме того, на территории областного центра будут обновлены 22 остановки, пришедшие в негодность.

В Актау устанавливаются современные остановочные комплексы нового формата. Они размещаются как на месте старых остановок, так и вдоль дорог в новых микрорайонах. Развитие инфраструктуры общественного транспорта – одно из приоритетных направлений для города. При установке комплексов всесторонне учитывались направления движения населения, пассажиропотоки и вопросы безопасности, - отметил руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

Строительные работы ведутся поэтапно. Все остановочные пункты будут оборудованы и сданы в эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями. Ответственный руководитель отдела ознакомился с ходом работ, выполняемых подрядной организацией ТОО «Альфа Про», и поручил выполнять их системно и оперативно.

Напомним, ранее изменилось расположение автобусной остановки по маршруту «Жанаозен – Актау».