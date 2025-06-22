Когда власти решат проблему с заиливанием пляжа в Актау

На пляже в 1 микрорайоне – неприятный запах и гнилой ил. Жители Актау долгое время обращают внимание властей на создавшуюся проблему, сообщает Lada.kz .

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Проблема заиливания не решается уже долгое время, и жители в буквальном смысле задыхаются от смрада. Люди возмущены и задаются вопросом: когда пляж наконец станет чистым?

Корреспондент Lada.kz побывал на месте и лично убедился – запах действительно резкий и неприятный, ил сгнил.

Сейчас на месте работает техника: один погрузчик въезжает прямо в воду и выбирает тину ковшом, передавая его второму.

Его временно складируют в кучу рядом на берегу.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя городского отдела ЖКХ Айдар Бисенов, прежде ил должен высохнуть, поскольку в мокром виде полигон его не принимает.

Весь ил будет вывезен на полигон до конца месяца, и пляж очистят, - заверил чиновник.

Однако, как отмечает Айдар Бисенов, существует постоянная проблема: волны снова прибивают водоросли к берегу, и очистка требует регулярных усилий.

Напомним, на очистку берега от ила, водорослей, камней и металлических отходов из городского бюджета выделили 51 636 517 тенге. Победителем конкурса стало ТОО «ЗаманКазСертвис», которое предложило проделать перечисленные в технической спецификации работы за 45 988 500 тенге.

В конце мая началась очистка. Запланировано привести в порядок около 30 километров береговой линии – от микрорайона «Самал» до лагеря «Акку» в районе Теплого пляжа.