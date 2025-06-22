В ходе бесплатного приема онкологи в Мангистау выявили признаки рака у шести человек

Более 100 жителей региона прошли бесплатное медицинское обследование в рамках Дня открытых дверей, проведённого в Мангистауском областном онкологическом диспансере и Мунайлинской районной больнице. Об этом сообщает со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото пресс-службы медучреждения

В день открытых дверей в онкодиспансер обратились 50 человек для прохождения бесплатного обследования. У двоих из них были выявлены предраковые изменения, ещё у двух — подозрение на злокачественное новообразование.

Кроме того, у 15 пациентов диагностированы иные заболевания. Им предоставлены рекомендации по лечению и выданы направления к профильным специалистам. У 18 женщин взяты цитологические мазки для лабораторного анализа. УЗИ прошёл 21 человек, ещё 18 — обследованы на компьютерном томографе с низкой дозой облучения. Восемь пациентов направлены на консультацию к врачу-маммологу,- сообщили в пресс-службе областного онкологического диспансера.

В Мунайлинской районной больнице в рамках дня открытых дверей медицинское обследование прошли 66 человек. У одного из них выявлены предраковые изменения, ещё у четырёх — подозрение на онкологическое заболевание.

У 21 пациента диагностированы признаки других патологий, им предоставлены рекомендации и направления к профильным специалистам. У 10 женщин взяты цитологические мазки для последующего лабораторного анализа. УЗИ прошли 28 человек, восемь были обследованы на компьютерном томографе, а 13 — проконсультированы врачом-маммологом.

Для проведения Дня открытых дверей в Мунайлинский район мы направили квалифицированную медицинскую команду во главе с доктором медицинских наук, онкохирургом Балтабаем Тайлаковым. Однако, в связи с большим количеством обратившихся, дополнительно были привлечены ещё трое специалистов. Мы видим, что жители начали серьёзнее относиться к своему здоровью и активно участвуют в таких мероприятиях. Это говорит о положительных результатах нашей работы, — отметила заведующая поликлиникой онкодиспансера Меруерт Мукангожина.

Напомним, что подобные профилактические акции регулярно проводятся в Актау. Так, в марте текущего года в рамках мероприятия бесплатное медицинское обследование на современном оборудовании прошли 77 человек.

Как пройти скрининговое обследование в Мангистау читать здесь.