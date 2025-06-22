Памятники приводят в порядок в Актау

В Актау приступили к очистке и реставрации городских памятников, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Подрядная организация начала приводить городские памятники в порядок.

Как сообщили в акимате Актау, сотрудники ТОО «СМК-Атамекен» занимаются реставрацией, благоустройством и покраской памятников, расположенных на территории города.

В настоящее время покрашены памятники Ж. Мынбайулы, Тобаниязу Алниязулы и А. Кекилбаеву. Продолжается реставрация памятников Кашагану и Курмангазы, — сообщили в акимате.

В городской администрации подчеркнули, что все работы выполняются за счёт средств подрядной организации, ответственной за благоустройство города.

Напомним, данная подрядная организация начала приводить набережную 4А микрорайона в порядок. Работники ТОО «СМК-Атамекен» восстанавливают разрушенное ограждение, брусчатку, скамейки, урны, декоративное освещение.

В фотоистории Lada.kz мы показали в каком состоянии находятся городские монументы.