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21.05.2025, 12:05

Культурная столица с позором на постаментах: что происходит с памятниками в Актау?

История в фотографиях 0 11 034 Лиана Рязанцева

В Актау насчитывается более десяти памятников и архитектурных форм, каждый из них должен быть культурной визитной карточкой города. Однако реальность, как часто бывает, далека от идеала. Не все монументы пережили испытание временем и равнодушием. Некоторые из них находятся в настолько плачевном состоянии, что хочется закрыть глаза или наоборот: открыть их всем, кто за это отвечает. Подробнее  в фотоистории Lada.kz.

Коллаж автора
Коллаж автора

Прогулка по памятникам Актау обернулась для фотокорреспондента Lada.kz Ольги Ярославской не эстетическим наслаждением, а глубоким разочарованием, вместо вдохновения остался лишь горький осадок.

Когда-то гордость города, сегодня — печальное напоминание о равнодушии. Памятники, некогда вдохновлявшие горожан, сейчас выглядят так, будто сами просят об эвакуации.

5 микрорайон, памятник Ж. Мынбайеву

Жалау Мынбаев - политический деятель, занимал должность первого председателя центрального исполнительного комитета Казахской АССР. Свой путь в политике начинал простым рабочим, а закончил председателем Центрального исполнительного комитета Казахской АССР. Родился он неподалеку от Актау, в форте Александровском в 1892 году. Памятник политическому деятелю в Актау был установлен в октябре 2007 года.

Сразу же бросается в глаза отвалившаяся и сломанная плитка.

5 микрорайон, памятник Т. Шевченко 

Тарас Шевченко - украинский поэт, прозаик, драматург, художник, политический и общественный деятель. Жил в период с 1814 по 1861 годы. Имя Тараса Шевченко известно во всем мире: во многих странах ему установлены памятники, его произведения переведены почти на все языки мира. В 1971 году было предложено поставить в Актау памятник Кобзарю. Скульпторы сначала предложили изваять громадную фигуру Шевченко, стоящего с факелом в руке. По другой задумке Тарас Григорьевич должен был идти рядом с казахским поэтом Джамбулом Джабаевым, отечески похлопывая его по плечу. В итоге было решено изобразить великого Кобзаря, скромно сидящего на берегу Каспия.

Плитка вокруг этого памятника тоже местами бесследно исчезла — то ли унесли на память, то ли она сама сбежала, не выдержав безнадёжности.

На площади Ынтымак памятник К. Сагырбайулы

Курмангазы Сагырбайулы - казахский народный музыкант, композитор, домбрист, автор кюев (пьес для домбры). Оказал большое влияние на развитие казахского музыкального творчества. Жил в период с 1823 по 1896 год. Родился на территории нынешней Западно-Казахстанской области. Был очевидцем народного восстания. Курмангазы Сагырбайулы неоднократно заключали в тюрьму. Он сидел в застенках Уральска, Оренбурга. Переживший скитания, оскорбления и преследования кюйши создает кюи «Алатау» и «Сарыарка», отразившие глубокие думы народа о независимости и свободе. В Мангистау известен своим кюем «Адай». Памятник Курмангазы Сагырбайулы в Актау был установлен в 2011 году.

Освещения нет, но вы держитесь!
В тёмное время суток памятники становятся частью квеста «найди их сам». Освещение либо не работает вовсе, либо мигает, создавая атмосферу фильмов ужасов. Впрочем, может, это и к лучшему — в темноте не так видно разруху.

Как видно, памятник на главной площади города также постепенно приходит в упадок. В одном месте плитка просто отсутствует, а в другом дыры халатно заделаны плиткой, которая даже не совпадает по цвету.

Самым загадочным остаётся случай с массивным декоративным шаром, некогда украшавшим памятник Курмангазы Сагырбайулы. Он исчез. Кто-то пошутил, что его «укатили» ночью — и это кажется не такой уж шуткой. Или, может, он сбежал сам, вдохновившись сказкой «Мойдодыр», и устав от грязи и запустения?

Эти памятники — не просто бетон и металл. Это часть истории города, символы уважения к прошлому. И сегодня они выглядят так, как будто все о них забыли. А ведь у каждого из них — своя история, своё значение.

Это была ложка дёгтя. А теперь о хорошем.

 В этом году в 7 микрорайоне Актау проведена реконструкция монументов «Вечный огонь» и «самолет МИГ-21».

Памятник солдатам, погибшим на таджикско-афганской границе. 

К счастью, есть и приятные исключения, некоторые памятники явно выделяются своим ухоженным состоянием — за ними следят, проводят реставрационные работы. Всё это вселяет надежду, что не всё потеряно, и у городской культуры ещё есть шанс на возрождение.

Памятник жертвам радиационных катастроф находится в отличном состоянии. Мемориал был установлен в 2018 году. Монумент представлен в виде трех стел с атомным ядром посередине. В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 1986 по 1989 годы принимали участие 32 тысячи казахстанцев. Около 2,5 тысяч человек - мангистаусцы. 

Аллея в память первым геологоразведчикам Мангистауской области, расположенная в 12 микрорайоне, также находится в ухоженном состоянии. Видно, что монументы были окрашены совсем недавно. 

От автора: В этом году в Актау появилось множество малых архитектурных форм, которые украшают разные уголки города. Однако хочется напомнить ответственным лицам о необходимости заботиться и о главных памятниках, ведь именно они являются частью истории города. Как говорится, без прошлого нет будущего.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Все эти постаменты и их состояние показывают главное не только качество строительства или содержание, а качество управления и ответственности курирующих и типа ответственных органов местной исполнительной власти. Все эти плиты и камни в их огород и только в первую очередь.
21.05.2025, 13:07
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